الادعاءات الكاذبة لمسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة بشأن عدن
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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 13 نوفمبر 2017 09:24 صباحاً
اصرار غريب من مسؤولي الأمم المتحدة على أن الحديدة هي الميناء الوحيد الذي تتوافر فيه البنى التحتية والاقرب لنقل المساعدات للمحتاجين في اليمن, اداعاءات كاذبة تفضحها المسافات بالكيلومتر من الموانئ الى المناطق الاكثر تضرراً من الحرب وهي تعز وإب والبيضاء.
وتخزن الامم المتحدة المساعدات في جيبوتي وتنقلها الى الحديدة والصليف.. عدن هي الميناء الاقرب الى جيبوتي لنقل المساعدات الى اليمن وعدن هي ايضاً الاقرب للنقل براً الى المحتاجين.
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