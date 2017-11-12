تسجيل أكثر من 300 جندي يمني قدموا سرّا من مأرب وتعز وأب في معسكر اللواء الثالث حرس رئاسي بعدن

أكد مصدر عسكري "للمشهد العربي ترقيم 300 جندي ضمن قوام" اللواء الثالث حرس رئاسي بعدن قدموا من محافظات مأرب وتعز وإب والبيضاء .

وقال المصدر "إن الجنود الثلاث مائة" دخلوا الى عدن على دفعات وصُرفت لبعضهم هويات مدنية صادرة من محافظات جنوبية وبحسب المصدر فقد تم توزيع بعضهم على ألوية الحرس الرئاسي تحت اسم " طباخ ".

وفي ذات السياق أشارت المصادر الى أن عدد آخر من المسلحين التابعين " لنائف القيسي " قدموا قبل أيام من محافظة البيضاء تمكنوا من الدخول الى عدن ويقيمون حاليا في بناية بشارع الخمسين بمنطقة بئر فضل ودأبت في الآونة الأخيرة قوى سياسية محسوبة على الحكومة الشرعية باستجلاب المئات من الجنود من محافظات شمالية بينهم عناصر متشددة ببطائق مزورة وإدخالهم الى عدن وضمهم الى قوام ألوية الحماية الرئاسية .

وكانت مدينة عدن قد تعرضت مطلع الأسبوع لهجوم استهدف مبنى البحث الجنائي نفذه مسلحون يعتقد انتماؤهم لداعش أودى بحياة العشرات بينهم مواطنون .

*- شبوه برس – المشهد العربي

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