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الأحد 12 نوفمبر 2017 10:59 مساءً

سقوط حق تيار باعوم في تمثيل القضية الجنوبية

منصور صالح
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الى ماقبل مؤتمر تيار باعوم والشرعية اليوم، كان يمكن الحديث ولو بنسبة ضئيلة ،عن احقية فصيل ينتمي اليه مناضل صلب مثل حسن باعوم، في المطالبة بالشراكة في تمثيل القضية الجنوبية بحسب ثقله ودوره الى جانب المجلس الانتقالي المفوض بارادة شعبية واسعة.

 

لكن خطاب باعوم المتخبط  اليوم والرعاية الواضحة من سلطة الاقاليم الستة وقناة الجزيرة لهذا اللقاء ، تجعل من المجلس الانتقالي متفردا بكل ثقة ودون حرج في تبني شرف تمثيل الجنوب والانتصار لقضيته السياسة العادلة.

 دخول فادي ايران وشرعية مخرجات حوار صنعاء  وقناة الجزيرة على خط القضية  بهدف تمزيق الصف الجنوبي واظهاره منقسما، نكاية بالانتقالي تؤكد ان هذاالمجلس  ماض على الطريق الصحيح وسينتصر.

 

 

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