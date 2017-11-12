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بحاح يهاجم حكومة الشرعية ويتهما باستنزاف دول التحالف العربي

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شبوه برس - متابعات - ابوظبي
الأحد 12 نوفمبر 2017 10:57 مساءً

 

هاجم نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق دولة الأستاذ "خالد محفوظ بحاح" حكومة الشرعية واتهما باستنزاف دول التحالف العربي.

وقال بحاح في لقاء مع إرم نيوز : نحن الآن نقرب من استكمال العام الثالث من التحرير في اليمن. العام الأول بدأ بفعالية كبيرة جداً، وبوتيرة عالية جداً، وتم تحرير ما يقارب من %80 من الجغرافيا اليمنية، وتحرير عدن وحضرموت وباب المندب.

وأضاف: “نلاحظ أنه في السنة الأخيرة، هناك نوع من الترهل في إطار الشرعية، وأعتقد أن هذا أصاب كذلك أي إنجازات من قبل التحالف، وما لم يتم تغيير آلية الحكومة الشرعية؛ أعتقد أنها سوف تكون عبارة عن نوع من استنزاف أشقائنا في الخليج إجمالاً، والتحالف بشكل عام، ولا بد من إعادة استراتيجية الوضع الحالي، وأن يكون هناك تنسيق أكبر، وربما نصل إلى حتى محاولة خلق هيكلية جديدة في الشرعية، تعطينا نتائج أفضل في الفترة القادمة”.

وأكد بحاح أن هناك من يحاول أن يعبث في عدن، ويعبث بجهد التحالف، وخاصة جهد “الأشقاء” في الإمارات.

 

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