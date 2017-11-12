مدير مكتب الرئيس الاخواني ‘‘العليمي‘‘ يواصل إحراج ‘‘هادي‘‘ أمام الحكومة ودول التحالف

يواصل مدير مكتب الرئيس هادي، الذي يديره القيادي الإصلاحي، الدكتور، عبدالله العليمي، إحراج الرئيس عبدربه منصور هادي، أمام الوزراء وأعضاء الحكومة .

وكشفت تصريحات وزير النقل، مراد الحالمي، أن مكتب الرئيس هادي يعمل بشكل عشوائي وبدون تنسيق مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية .

وقال الوزير الحالمي في تصريحه، أن مكتب الرئيس هادي أبلغه بإنه تم الموافقة على إستئناف الرحلات من مطاري عدن وسيئون ولكن حتى اللحظة لم تحصل الوزارة على التصاريح الرسمية للتشغيل .

وأثارت تصريحات الوزير الحالمي إستياء المواطنين في المحافظات المحررة، وأعتبروه دليل على عشوائية عمل مكتب الرئيس هادي في ظل قيادة العليمي ولوبي حزب الإصلاح الموالي للنظام القطري .

وفي السياق أعلنت الخطوط الجوية اليمنية ، مساء اليوم السبت ، تعذرها عن استئناف رحلاتها يوم غداً الاحد من والى مطاري عدن وسيئون الدولي .

وقالت "اليمنية" في تصريح على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، انه تعذر الحصول على تصاريح الرحلات ليوم غدا الاحد الموافق 12 نوفمبر.

وأضافت "الخطوط اليمنية" بأن ادارة العمليات كانت قد قامت بكافة الترتيبات اللازمة لاستئناف الرحلات يوم غداً الاحد والتواصل مع ركاب الرحلات لتنسيق حجوزاتهم عقب تصريحات وزير النقل، أن مكتب الرئيس هادي أبلغه بإنه تم الموافقة على إستئناف الرحلات من مطاري عدن وسيئون ووعود التشغيل من قبل الجهات ذات العلاقة وقيادة الشركة.

*- شبوه برس- تحديث نت

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