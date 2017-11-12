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بن عيدان : مشروع مجلس باعوم بعيد عن الجنوب و قضية شعبه

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 12 نوفمبر 2017 10:32 مساءً

 

قال السياسي الجنوبي "د حسين لقور بن عيدان" في تعليقه على اللقاء الذي عقده الجلس الأعلى للحراك بقيادة "حسن أحمد باعوم وأبنائه" والذي عقد اجتماعا يوم أمس في العاصمة عدن , ان مجلس باعوم يحمل مشروع بعيد عن قضية الجنوب وشعبه .

 

وقال بن عيدان في تغريدة رصدها موقع  " شبوه برس" : لو أن مجلس باعوم تمسك بنقاط الضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية وشدد عليها لكان حقق أهداف إيجابية كثيرة في صالح الجنوب , لكن مهادنته الحوثيين و تناسي أنهم غزوا عدن و الجنوب .

 

وأضاف بن عيدان : إن الغزاة الحوثيين لعدن و الجنوب لا يختلفون عن غزاة 7/7  , وان مهادنته المجلس للحوثيين أتت للنيل من دول التحالف في هذا التوقيت الدقيق من المواجهة السياسية الإقليمية .

 

وأختتم بن عيدان : أن هذا الموقف لباعوم جعل من هذا المجلس اداة في خدمة مشروع بعيدا عن الجنوب و قضية شعبه.

 

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