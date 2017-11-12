اجتماع رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي في العاصمة عدن

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، اجتماع في العاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، وحضور ومشاركة أعضاء المجلس.

واستعرض الرئيس الزُبيدي في الاجتماع تقرير شامل حول الزيارات الميدانية الناجحة والإيجابية التي قامت بها رئاسة المجلس إلى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما تم خلالها من لقاءات مختلفة وتدشين أعمال الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس في المحافظات وافتتاح مقرات المجلس بالمحافظات الثلاث.

كما ناقش الاجتماع تداعيات الأزمات المفتعلة من حكومة الشرعية وفي مقدمتها أزمات تدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وغلاء الأسعار وانعدام الخدمات الأساسية والمشتقات النفطية، وتأثير ذلك بشكل سلبي على مختلف شرائح وفئات المجتمع ومضاعفة معاناتهم.

وتطرقت رئاسة المجلس في اجتماعها إلى عدد من القضايا السياسية والاقتصادية المختلفة، وأكدت أنها ستظل في حالة انعقاد دائم للوقوف أمام كافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على مختلف الأصعدة والمستويات واتخاذ القرارات اللازمة إزائها.

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