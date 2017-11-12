الإعلام الرسمي السعودي يوجه صفعة مؤلمة لقيادات الإصلاح ؟!

وجهت وسائل الإعلام الرسمية السعودية صفعة مؤلمة لقيادات الحزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان المسلمين في اليمن وذلك بحذفها خبر لقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بقيادات الحزب .

وكانت المواقع الأخبارية اليمنية والسعودية قد نشرت خبراً عن لقاء جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادات حزب الإصلاح، ونسبته إلى وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس .

غير أن واس حذفت الخبر بعد لحظات من نشره وتبعها في هذا الأمر مواقع الصحف السعودية الرسمية على شبكة الإنترنت منها صحيفة الرياض وعكاظ التي حذفت الخبر نهائياً، في حين إكتفى موقع العربية.نت بحذف المصدر واس من الخبر الذي نشره .

وكان نشطاء حزب الإصلاح قد إحتفوا بهذا الخبر وأعتبرته تأكيد على أهمية حزبها في عمليات الحسم العسكري المرتقبة وإنهاء إنقلاب ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية . ويرى مراقبون أن حذف هذا الخبر من الوكالة السعودية يعتبر صفع صفعة قوية لقيادات ونشطاء الحزب الذين كانوا بدأوا بالترويج لمزاعم وجود تقارب سعودي إخواني .

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