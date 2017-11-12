المتاح اليوم قد لا يكون متاح غدا يا تحالف العرب ...!

لا يوجد للسعودية حليف استراتيجي في الجنوب غير المجلس الإنتقالي الجنوبي وإذا لم تقتنص المملكة الفرصة التاريخية الآن فالبديل سيكون عدو لها وكما والخيارات المطروحة على الساحة كلها تقول أنه لا بديل عن المجلس الإنتقالي الجنوبي .

البدائل الموجودة هي :

1- فصيل حراكي له شعبية ثورية تدين قيادته بالولاء لإيران وأخيرا دخلت قطر معه في الخط .

2- اتباع الشرعية و اقواهم الإخوان المسلمين وهم خليط اغلبهم من الفاسدين ولا يجيدون غير صناعة الفوضى والبعض منهم لهم ارتباطات مع التنظيمات المشبوهة .

3- القاعدة في جزيرة العرب وأنصار الشريعة وداعش .

هذه هي الثلاثة الخيارات الموجودة في الجنوب في حالة تم محاربة المجلس الإنتقالي الجنوبي ولا يوجد خيار آخر إلا في كتب وكتابات المنظرين وعلى دول التحالف أن تأخذ درس من الماضي و ضياع الجنوب والجبهة القومية وارتمائها في أحضان الاتحاد السوفيتي .

#وضاح_بن_عطية

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