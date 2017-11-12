مدير مكتب وزير داخلية الشرعية : حراك آلـ باعوم يسير في الإتجاه السياسي الصحيح

صرح مدير مكتب وزير الداخلية اليمني "العميد عبدالقوي عبدالله باعش "إن الحراك الجنوبي اليوم يسير في الاتجاه السياسي بعد أن انتهج من ثورته السلمية مطلباً لاستعادة الدولة الجنوبية .

وقال القيادي عبدالقوي باعش بعد مشاركته يوم أمس في لقاء حراك آلـ باعوم- الذي دعا إلى التفاهم مع الحوثيين في صنعاء وأعتبر التحالف العربي خاصة السعودية والإمارات قوة عدون واحتلال للجنوب , وشارك باعش في اللقاء الذي عقد يوم أمس في احدى قاعات الأعراس في مديرية المنصورة بعدن في تصريح لوسيلة إعلام محلية إن الحراك الجنوبي اصبح هو الممثل الشرعي للقضية الجنوبية بعد الاستحقاقات التي حصل عليها مؤخراً .

وأضاف باعش في تصريحه :"لن نسمح باستبدال الحراك الجنوبي بأي مكونات اخرى قاصدا بذلك (المجلس الإنتقالي الجنوبي) الذي تناصبه حكومة الشرعية العداء , قال باعش ان حراك باعوم الجنوبي هو الممثل الشرعي للقضية الجنوبية والتضحيات العامة لشعب الجنوب".

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