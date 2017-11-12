الإعلام الرسمي السعودي يوجه صفعة مؤلمة لقيادات الإصلاح ؟! وجهت وسائل الإعلام الرسمية السعودية صفعة مؤلمة لقيادات الحزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان المسلمين في اليمن وذلك بحذفها خبر لقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بقيادات الحزب . وكانت المواقع الأخبارية اليمنية والسعودية قد نشرت خبراً عن لقاء جمع ولي العهد

المتاح اليوم قد لا يكون متاح غدا يا تحالف العرب ...! لا يوجد للسعودية حليف استراتيجي في الجنوب غير المجلس الإنتقالي الجنوبي وإذا لم تقتنص المملكة الفرصة التاريخية الآن فالبديل سيكون عدو لها وكما والخيارات المطروحة على الساحة كلها تقول أنه لا بديل عن المجلس الإنتقالي الجنوبي . البدائل الموجودة هي : 1- فصيل حراكي له

مدير مكتب وزير داخلية الشرعية : حراك آلـ باعوم يسير في الإتجاه السياسي الصحيح صرح مدير مكتب وزير الداخلية اليمني "العميد عبدالقوي عبدالله باعش "إن الحراك الجنوبي اليوم يسير في الاتجاه السياسي بعد أن انتهج من ثورته السلمية مطلباً لاستعادة الدولة الجنوبية . وقال القيادي عبدالقوي باعش بعد مشاركته يوم أمس في لقاء حراك آلـ باعوم- الذي دعا إلى

تواصل الحملة الأمنية ضد الإرهاب في الحوطة والعثور على أسلحة وسط ترحيب شعبي (صور) تواصل قوات النخبة الجنوبية في محافظة شبوه حملتها لإجتثاث عناصر الإرهاب من مدينة "حوطة الفقيه علي" بمديرية ميفعة بمحافظة شبوه تحققت فيها الكثير من النجاحات والتطهير للمدينة من تلك العناصر المارقة والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة وسط الترحيب والمباركة من أبناء المدينة