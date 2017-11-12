تواصل الحملة الأمنية ضد الإرهاب في الحوطة والعثور على أسلحة وسط ترحيب شعبي (صور)
تواصل قوات النخبة الجنوبية في محافظة شبوه حملتها لإجتثاث عناصر الإرهاب من مدينة "حوطة الفقيه علي" بمديرية ميفعة بمحافظة شبوه تحققت فيها الكثير من النجاحات والتطهير للمدينة من تلك العناصر المارقة والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة وسط الترحيب والمباركة من أبناء المدينة وعموم شعب الجنوب .
فقد أيدت قطاعات شعبية ورسمية بشبوة الحملة الامنية التي تشنها قوات النخبة ضد المجاميع الارهابية ببلدة الحوطة جنوب المحافظة .
واصدرت مقاومة عزان بيان عبرت فيه عن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية التي تقودها قوات النخبة الشبوانية ضد عناصر الشر والارهاب بمدينة الحوطة بمحافظة شبوة.
واكد البيان أستعداد قيادة مقاومة عزان لمساندة قوات النخبة في حربها الوطنية تجاه الارهاب واستئصاله من مدينة الحوطة.
وتشن قوات النخبة الشبوانية منذ 3 ايام حملة عسكرية ضد اوكار الارهاب بالمنطقة والتي اتخذت من منازل بعض المواطنين تحصينات لها .