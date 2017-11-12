قيادات وسياسيون وناشطون جنوبيون مؤتمر فادي الذي ايدته قوى الاحتلال اليمني الثلاث لا علاقة له بالقضية الجنوبية

اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي سخرية واسعة، من إدعاء اجتاع جماعة فادي باعوم الذي عقده بعدن تمثيل القضية الجنوبية.

واعتبر قيادات وسياسيون وناشطون جنوبيون ان اجتماع اتباع فادي الذي مولته دولتين من ألد اعداء الشعب الجنوبي هي ( ايران وقطر ) لا علاقة له بالقضية الجنوبية ولا بحق شعب الجنوب في الاستقلال، انما هو اجتlاع شاذ عن الجنوب وجاء للمناكفة الاعلامية بين قطر وايران من جهة والتحالف العربي من جهة أخرى.

وقالوا ان اهتمام قيادات ووسائل اعلام الاخوان والحوثيين وصالح، وابرزها الجزيرة بالاجتماع او المؤتمر الذي عقد في احدى الغرف المغلقة بعدن، يعد دليلاً ان قطر وايران يريدان استخدام فادي واتباعه كأداة للمناكفة مع التحالف العربي واستخدام ذلك لتشويه التحالف اعلامياً وخاصة السعودية والامارات. مستغربين من دعم احزاب الشرعية اليمنية ( الاصلاح والمؤتمر ) لاجتماع جماعة فادي الذي يعادي التحالف العربي ويصفه بـ(الاحتلال) في حين تدعي تلك الاحزاب انها تقف الى جانب التحالف العربي.

واعلنوا عن رفضهم الشديد لتلك الاوصاف المستوردة من ايران وقطر ووسائل اعلامها، تجاه التحالف العربي، التي حملها بيان جماعة فادي باعون، معتبرين ان التحالف العربي وشعب الجنوب ملتحمان ببعضهما ولن يستطيع احد ان يحدث شرخ بينهما لكون مصير شعب الجنوب ودول التحالف العربي واحد وهما في سفينة واحدة.

وأكدت القيادات الجنوبية والسياسيين والناشطين ،ان شعب الجنوب حدد موقفه منذ ظهور ثورته، وقدم تضحيات جسيمة، بأنه لن يتخلى ع الامة العربية ولن يقف مع مشاريع أي عدوان تستهدف الدول العربية، وهو ما اكده شعب الجنوب عند اندلاع الحرب التي شنتها ايران على الجنوب عبر ادواتها ( الحوثيين وعلي عبدالله صالح – وحليفهم السري الاخوان المسلمين باليمن ).

واضافوا ان الشعب الجنوبي خرج في مليونيات ليعلن للعالم كله انه الى جانب التحالف العربي ولن يفرط في ذلك، لكون مصير الجنوب وشعبه هو من مصير دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وأشاروا في منشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان الشعب الجنوبي اختار علناً من يمثله ويمثل قضيته الجنوبية العادلة، بالتفويض الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي حدث يوم 4 مايو 2017 المسمى ( اعلان عدن التأريخي ) وايده مرة اخرى يوم 21 مايو الماضي بمليونية ضخمة جدا لم يسهدها الجنوب ي تأريخه.

واعتبروا ان ما جرى من اجتماع لجماعة فادي باعوم، هو مثار للسخرية ولا يعدو كونه ( زوبعة في فنجان ) وتريد احزاب الشرعية ان تستثمره لصالحها في استهداف التحالف العربي والجنوب اعلامياً، أما ميدانياً لا وجود لجماعة فادي ولا ثقل لها في ميزان الشعب الجنوبي، مثله مثل الشرعية واحزاب الشرعية .

وأكدوا لا خوف على الجنوب وقضيته، طالما ويحملها المجلس الانتقالي الذي تقوده قيادات سطرت ملاحم بطولية على الارض وهزمت مليشيات ايران وطهرت الجنوب منها، في وقت كانت جماعة فادي وجماعات احزاب الشرعية هاربين في فنادق الخارج، ولم يشاركوا بتاتاً في الانتصار للإرادة الجنوبية والعربية ضد مليشيات ايران ومشاريعها .

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