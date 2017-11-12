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اخبار المحافظات

رئيس حزب الاصلاح فرع مأرب ينهب سيارات التحالف ويحول منزله الى معرض سيارات للبيع

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شبوه برس - خاص - مأرب اليمن
الأحد 12 نوفمبر 2017 12:46 مساءً

 

حول قيادي اصلاحي رفيع في مخافظة مأرب منزله الى معرض لبيع السيارات التي دعم بها التحالف العربي جبهة مأرب.

 

وفي فضيحة صادمة للتحالف العربي، اظهرت صورة من منزل رئيس فرع حزب الاصلاح بمأرب « مبخوت الشريف » تخزينه لعدد من السيارات نوع « شاص» التي كانت ضمن سيارات واليات دعم بها التحالف العربي جبهة مأرب، وذلك بتواطؤ من قيادات الجبهة في مأرب وعلى رأسهم علي الاحمر.

 

وقالت مصادر محلية بمأرب ان قيادات عسكرية ومدنية في جبهة مأرب يقومون باعمال بيع وشراء لسيارات واسلحة التحالف التي قدمها لمأرب من اجل معركة صنعاء. 

 

وكان قايد عسكري سعودي كشف سابقا عن تقديم التحالف العربي ل 5000 طقم والية عسكرية للمنطقة العسكرية الثالثة بمارب.

 

ولم تقدم المنطقة العسكرية الثالثة ثمختلف جبهاتها اي انجازات او انتصارات تذكر منذ 3 سنوات غير نهب اسلحة وسيارات التحالف والمتاجرة بها.

 

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