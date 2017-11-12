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المجلس السياسي للحوثيين يعلن تأييده لمؤتمر الحراك الجنوبي بقيادة حسن باعوم ( نص البيان )

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شبوه برس - خاص - صنعاء
الأحد 12 نوفمبر 2017 10:37 صباحاً

 

اصدر ما يسمى المجلس السياسي الاعلى (الحوثي) بيانا ايد فيه بيان مؤتمر تيار حسن باعوم داخل الحراك الجنوبي السلمي.

وقال البيان الذي نشرته وسائل اعلام حوثية (نؤكد المجلس السياسي الأعلى يعلن تأييده لما جاء في بيان مؤتمر الحراك بجنوب اليمن، ونشيد بشجاعتهم في دعوة دول العدوان والاحتلال السعودي الاماراتي الامريكي بالرحيل من ارض جنوب اليمن ).

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان تأييد لبيان مؤتمر الحراك الجنوبي بقيادة باعوم

تابعنا نتائج وبيان المؤتمر الوطني الذي عقده الحراك الجنوبي في جنوب الوطن وفي العاصمة الاقتصادية لليمن عدن، بزعامة المناضل حسن احمد باعوم ونجله فادي باعوم.

ونؤكد ان اللجنة الثورية المجلس السياسي الأعلى يعلن تأييده لما جاء في بيان مؤتمر الحراك بجنوب اليمن، ونشيد بشجاعتهم في دعوة دول العدوان والاحتلال السعودي الاماراتي الامريكي بالرحيل من ارض جنوب اليمن .

ونشيد بشجاعة الاخ حسن باعوم في الوقوف بوجه دول العدوان التي احتلت جنوب اليمن ونؤكد اننا مستعدون للتحاور مع الحراك الجنوبي بقيادة باعوم ونجله الاخ فادي من اجل حل القضية الجنوبية واعطاء ابناء جنوب الوطن كامل حقوقهم ووظائفهم.

صادر عن اللجنة الثورية المجلس السياسي الأعلى

العاصمة صنعاء

11 /11 /2017

 

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