عزاؤنا في ضياع تاريخك .. ياباعوم

اجتماع صالة الافراح ليس لتيار له رؤية في نيل استقلال الجنوب فلو كان كذلك فساحبذ طريقته وتحالفاته وان اختلفت معه طالما هي تضمن الاستقلال

لكن ماجرى في صالة الافراح تحت عنوان مؤتمر انعقاد المؤتمر العام الثاني للمجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب والخطاب المتلفز كشف حالة مناضل ضاع عنه نضاله وهدفه ورصيده في وجدان شعبه ، رجل اشتهر بصلابته وقوة عزيمته ، فتكالبت عليه في ارذل العمر، الزهايمر وانانية ودناءة أبنائه .

الخطاب قرأه باعوم وليس له ، رجل لم يعد يدرك مايدور حوله .. كان جديرا بابنائه أن يفوا ، لو كانوا رجال ، بالبقية الباقية من حياته ولايمرغوا تاريخه في مواخير تحالفات ضد وطنه وأهله.

◀ الحرب كانت مفاجئة للجميع بما فيهم الرئيس هادي ولم يعلن عن شي اسمه التحالف إلا بعد إعلان الحرب فكيف اجتمع به من أسماه في خطابه "مندوب التحالف" قبل الحرب وكيف تم استدعاء القيادات الجنوبية للتشاور ولو كان ذلك صحيحا لماذا لم يكشف عن اسمائها في خطابه ؟ لماذا لم يذكرها الخطاب ليؤكد مصداقيته ؟

◀ يقول في الخطاب أن عداءنا حصريا مع نظام 7/7 لأنه جاء غازيا... فهل جاء الحوثي للسياحة والاستجمام؟

◀ عندي في شبوة ما يناهز 800 شهيد قتلهم الحوثي عفاش وفي كل محافظة رصيد من الشهداء مثلهم أو أكثر أو أقل ..أقل محافظة قدمت شهداء .. هم أضعاف اضعاف مندوبي مكون صالة الافراح اليوم .. ماذا قال عنهم في خطابه .. شهداء أم مرتزقه. .لم يشر لهم لا في خطابه ولا في بيانه .. بل لم يشر الخطاب ولا البيان إلى المقاومة الجنوبية ولا إلى شهدائها وهي التي أخرجت مع دول التحالف 43 لواء عسكري من عدن وماحولها تتبع نظام 7/7 كانت كلها تحارب مع الحوثي/ عفاش

◀ يقول إن هدف حرب الحلفاء الرئيسي إعادة أحد أطراف نظام 7/7 ...مع ان غزو الجنوب كان قبل تدخل التحالف!! ألم يكن الذين جاءوا غزاة إلى الجنوب هم الطرف الثاني في نظام7 /7 اليس عفاش هو عفاش في الاحتلالين ؟.

◀ لم يشر للحوثي وطائفيته لأمن قريب ولا من بعيد مايعني انه في نظره ليس طرف حرب ولا يمثل تهديدا طائفيا ووطنيا ..وبذلك كشف حقيقته وانه بوق ايراني أو قطري أو كلاهما وان مجلسه موالي لإيران وبوق من ابواقها .

◀ تكلم في خطابه عن موارد الجنوب فهل كانت موارد الجنوب ومقدراته ملكا للجنوبيين حتى يخشى ، نيابة عن الجنوب ، الأطماع ذات الأبعاد الاستراتيجية كما قال في خطابه؟

◀ تكلم عن الشراكة في الوحدة مع أنه لاتوجد في اتفاقيتها اية مادة في اتفاق الوحدة تذكر الشراكة فهل يريد العودة لتيار الشراكة!!!؟

◀ لاتوجد في البيان اية إشارة للحوثي وغزوه الطائفي للجنوب

◀ لاتوجد اية إشارة بأن الحوثي عدو احتل الجنوب ولاقى مقاومة بطولية جنوبية كسرته بدعم التحالف

◀ لاتوجد أية إشارة للمقاومة الجنوبية وشهداءها

◀ يتفق مع الحوثي وعفاش وحلفائهم الاقليميين بوصف عمليات التحالف بأنها احتلال ... لم يطالب قوات الاحتلال الشمالي في وادي حضرموت وصحاري شبوة بمغادرة الجنوب مثلما طالب قوات التحالف بالانسحاب !!

◀ يتفق مع الحوثي وعفاش وحلفاؤهم الاقليميين في المطالبة برفع الحصار

◀ يتفق مع الحوثي وعفاش وحلفاؤهم الاقليميين بوقف عمليات التحالف

◀ يتفق مع الحوثي وعفاش وحلفاؤهم الاقليميين بالمطالبة بوقف الحرب

أي قائد أو قيادة تتخلف عن شعبها عندما تتعرض الأرض والعرض للغزو لا تمثله بل هي قيادة عميلة دنيئة ، تمثل نفسها ومصالحها والادعاء بأنه يمثل الحراك أو أنه من مؤسسي الحراك مردود فالحراك ليس شركة بيع اسمنت ، الحراك ثورة وأهداف ومواقف ومقاومة وشهداء ودماء وثكلى وأي قائد او قيادة تتخلف عن شعبها عندما تستعر الحروب ليست قيادة ولا يحق لها ادعاء هذا الشرف لأن الثورة اصلا تمر فوقها ولا تلتفت اليها ولا تبالي بها مهما كانت .

◀ بيان المجلس الهمام تخلى تخليا فاضحا عن مشروع الاستقلال بالدعوة الصريحة للحوار مع عفاش والحوثي الذين أجمع العالم على انقلابيتهم والذين غزو الجنوب وسفكوا فيها من الدماء اكثر مما سفكه عدوان واحتلال 7 / 7 وهم لايعترفون بالجنوب انه مظلومية حقوقية حتى الآن . فعلى أي أساس سيحاورهم المجلس وقادته الاشاوس!!

رحم الله زمان كان باعوم فيه ثائرا .. فلو كان واعيا لما كان خطابه هذا ولا بيانه هذا فباعوم عندما كان رجلا كانت تلتف حوله جماهير ، عقد المؤتمر الأول في ساحة عامة لكثرة التفاف الجماهير حوله .

أما وقد عرضوه في المواخير السياسية فبالكاد اجتمع انصاره في أحدى غرف صالة افراح .

عزاؤنا لك في تاريخك ياباعوم

صالح علي الدويل باراس

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