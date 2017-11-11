الحزام الأمني يلقي القبض على خلية مسلحة خططت لاغتيال مدير أمن لحج صالح السيد

ألقت قوّة من الحزام الأمني مساء اليوم السبت القبض على خلية مسلحة مكونة من 4 مسلحين على متن سيارة نوع كرولا بيضاء في مدينة المنصورة بعدن .

وقال مصدر أمني إن المسلحين الذي تم رصد تحركاتهم مسبقاً تجاوزوا حاجز عسكري شرق مدينة المنصورة على متن سيارة " كرولا " تمت مطاردتها من قبل طقم تابع للحزام الأمني.

وأوضح المصدر ان طقم من الحزام الأمني لاحق المسلحين، وسط ازدحام الطريق المحاذي لحي عبد العزيز، مشيرا الى أن المسلحين بادروا بإطلاق النار باتجاه الجنود الذين ردوا عليهم وتمكنوا من إصابة أحد المسلحين والقبض على آخر فيما فر المسلحان الآخران الى وسط الأحياء السكنية بالمدينة .

واوضح المصدر أنه تم نقل المسلح المصاب إلى احد مشافي المدين لتلقي العلاج، فيما نقل زميله الاخر إلى السجن.

وكشف المصدر بأن هذه الخلية المسلحة كانت مكلفة باغتيال مدير أمن لحج صالح السيد وفق ماعثر عليه من رسائل نصية في هواتف المسلحين المقبوض عليهم.

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