منذ
الحزام الأمني يلقي القبض على خلية مسلحة خططت لاغتيال مدير أمن لحج صالح السيد
  ألقت قوّة من الحزام الأمني مساء اليوم السبت القبض على خلية مسلحة مكونة من 4 مسلحين على متن سيارة نوع كرولا بيضاء في مدينة المنصورة بعدن . وقال مصدر أمني إن المسلحين الذي تم رصد تحركاتهم مسبقاً تجاوزوا حاجز عسكري شرق مدينة المنصورة على متن سيارة " كرولا " تمت مطاردتها من قبل
منذ 3 دقائق
النخبة الشبوانية صمام أمان الجنوب
  المتتبع للأحداث في اليمن والجنوب والتداخلات السياسية وتعقيدات المشاريع المطروحة على الساحة سوف يدرك أن قوات النخبة الشبوانية هي صمام امان الجنوب والقضية الجنوبية وهذه النخبة هي الورقة الرابحة لدى المجلس الإنتقالي الجنوبي .   البطولات التي يقدمها أبطال النخبة
منذ 8 دقائق
مسئولي الشرعية بـ عدن يحضرون ويباركون لقاء فصيل موالي لإيران يهاجم التحالف العربي
  في تحول واضح من قيادات موالية للرئيس عبدربه منصور هادي وتدعي وقوفها الى جانب شرعيته، باركت تلك القيادات لقاء لفصيل موالي لإيران ومدعوم من قطر يدعي انه ممثل الحراك الجنوبي وأبرز المشاركين في اللقاء "عبدالقوي باعش" مدير مكتب وزير داخلية الشرعية حسين محمد عرب. وتأتي مساندة
منذ 24 دقيقه
استشهاد البطل ‘‘منصور أبو شرارة‘‘ في المحفد واسرته تقرر تشييع جثمانة غدا الأحد
  أستشهد البطل الشهيد منصور العجيلي أحد قيادات اللواء الأول دعم وإسناد الذي يقوده العميد منير أبو اليمامة وسقط ظهر اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة المحفد زرعت طرمبة في محطة بترول مرياش بالمحفد وأثناء قيام الشهيد بتفكيكها إنفجرت فيه وسببت مقتله .   وقد قررت أسرة
منذ 31 دقيقه
الهلال الإماراتي يوقع اتفاقية تمويل مشروع صيانة وتأهيل مدرسة الكودة في حضرموت
  وقعت" هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " اليوم اتفاقية تمويل تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مدرسة الكودة بمديرية تريم بوادي حضرموت في إطار الدعم المتواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن في المجالات كافة.        و أكد عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر
الرئيسية اخبار المحافظات النخبة الشبوانية صمام أمان الجنوب
اخبار المحافظات

النخبة الشبوانية صمام أمان الجنوب

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عتق
السبت 11 نوفمبر 2017 10:47 مساءً

 

المتتبع للأحداث في اليمن والجنوب والتداخلات السياسية وتعقيدات المشاريع المطروحة على الساحة سوف يدرك أن قوات النخبة الشبوانية هي صمام امان الجنوب والقضية الجنوبية وهذه النخبة هي الورقة الرابحة لدى المجلس الإنتقالي الجنوبي .

 

البطولات التي يقدمها أبطال النخبة الشبوانية بقيادة الشاب المناضل محمد سالم البوحر سوف يسطرها التاريخ الشبواني الجنوبي بأحرف من نور قد لا يدرك قصيري البصر والبصيرة ذلك ولكن التاريخ سوف يدون أهمية البطولات التي تحققها النخبة و ستراتيجية تلك الإنتصارات للجنوب وللتحالف العربي بشكل عام .

 

أبطال النخبة الشبوانية هم نتاج تمخض من ثورة الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية بمعنى ان الواحد منهم طود شامخ وقامة باسقة لا تهتز مهما كانت العوامل والظروف .

 

تأمين الساحل الممتد من حدود حضرموت شرقا إلى حدود أبين غربا أمر عظيم بعد أن كانت تلك المنطقة عبارة عن منفذ لتهريب الأفارقة منذ عشرين سنة وأيضا الوصول إلى مفرق العبر الخشعة شمال شرق شبوة وطرد القوات التابعة لعلي محسن ، بالإضافة إلى تأمين عزان وحوطة الفقية علي من القاعدة بعد معارك طاحنة خلفت عدد من الشهداء والجرحى من أبطال النخبة بينهم جرح القائد البوحر  كل ذلك يعد نقله نوعية في تاريخ الجنوب ربما لا يدركه الإعلام المحلي والعربي ولكنه محط إهتمام الإعلام الغربي ومراكز صناع القرار لما لهذا المثلث من أهمية ستراتيجية بحكم الموقع الهام والأرض الحبلى بالثورات الثمينة .

 

هناك أمر هام قد يجهله الكثير وهو وقوف قوات النخبة امام أكبر فتنة كان يتم إذكائها من قوى صنعاء وهي ظاهرة الثأر حيث كشفت بعض التقارير أن قتلا الثأرات القبلية في محافظة شبوة منذ عام 94 وحتى عام 2014 تجاوز خمسة و عشرين ألف ، ومثلهم جرحى وأوضحت بعض الاحصائيات أن نسبة الثأر في شبوة انخفضت في هذا العام إلى أقل من 10 % وهذا الأمر يعد بفضل الله ثم بفضل وجود قوات النخبة الشبوانية والمقاومة الجنوبية .

 

إعلان قيادة المجلس الإنتقالي تحرير الحوطة بعد سيطرة قوات النخبة الشبوانية عليها وجه رسائل عدة أهمها إلى المجتمع الدولي ودول التحالف العربي توضح بأن المجلس هو الشريك الحقيقي على الأرض في مواجهة مليشيات الحوثي و صالح و في مكافحة الإرهاب ، وهذا الإعلان أتى بعد بيان سابق لرئاسة المجلس الإنتقالي أبدو فيه استعدادهم لأي حوار قادم حول حل القضية الجنوبية وفقا  للقرار والإرادة الشعبية الجنوبية و التي ضمنتها كل المواثيق والقوانين الدولية .

 

كتب / وضاح بن عطية

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة