مسئولي الشرعية بـ عدن يحضرون ويباركون لقاء فصيل موالي لإيران يهاجم التحالف العربي

في تحول واضح من قيادات موالية للرئيس عبدربه منصور هادي وتدعي وقوفها الى جانب شرعيته، باركت تلك القيادات لقاء لفصيل موالي لإيران ومدعوم من قطر يدعي انه ممثل الحراك الجنوبي وأبرز المشاركين في اللقاء "عبدالقوي باعش" مدير مكتب وزير داخلية الشرعية حسين محمد عرب.

وتأتي مساندة قيادات الشرعية لفصيل ايران وقطر الذي يتزعمه ( فادي باعوم ) نجل القيادي الجنوبي حسن باعوم، في وقت يخوض فيه التحالف العربي صراعاً شديداً وحروبا مع ايران ومليشياتها في عدد من الدول العربية بينها اليمن .

وفي حين حضر لقاء فصيل ايران والمدعوم بقطر الذي عقد بعدن، قيادات في الشرعية وتوالي (جلال هادي) نجل الرئيس اليمني، اعلن قيادات اخوانية مباركتهم لفصيل ايران بعدن، معتبرين ان ذلك يعد تنوعاً للقوى السياسية في حين اللقاء لفصيل ايران خرج ببيان وصف التحالف العربي بـ( الاحتلال) ودعا لرحيله من الجنوب، وهو ما يتطابق مع خطاب ادوات ايران ( الحوثيين وعلي عبدالله صالح ).

واعلن القيادي الاخواني ورئيس حركة النهضة ووزير الدولة في حكومة الشرعية عبد بالرب السلامي الذي كان دعا في وقت سابق حزب الاصلاح للتحالف السياسي مع علي عبدالله صالح والحوثيين في صفحته قائلاً: ( نبارك للمجلس الاعلى للحراك هذه الفعالية ونعتبرها خطوة نحو إعادة روح التعدد والتنوع للساحة الجنوبية ).

من ناحية أخرى دخلت قنوات الاخوان المسلمين وقنوات ايران ومليشياتها باليمن حالة استنفار لتغطية اللقاء الموالي لايران والمدعوم قطرياً. وخصصت قناة الجزيرة القطرية لقاءات خاصة في نشراتها الاخبارية لتغطية لقاء فصيل ايران الذي حضرته قيادات الشرعية وباركته قيادات الاخوان المسلمين .

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