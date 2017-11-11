استشهاد البطل ‘‘منصور أبو شرارة‘‘ في المحفد واسرته تقرر تشييع جثمانة غدا الأحد

أستشهد البطل الشهيد منصور العجيلي أحد قيادات اللواء الأول دعم وإسناد الذي يقوده العميد منير أبو اليمامة وسقط ظهر اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة المحفد زرعت طرمبة في محطة بترول مرياش بالمحفد وأثناء قيام الشهيد بتفكيكها إنفجرت فيه وسببت مقتله .

وقد قررت أسرة الشهيد منصور العجيلي أبو شرارة تشييع جثمانه الطاهر غدا الأحد بعد صلاة الظهر عقب الصلاة عليه في جامع الفردوس بحي السنافر ومن ثم سينطلق موكب التشييع إلى مقبرة أبو حربة لموارة جثمانه الثرى.

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