الهلال الإماراتي يوقع اتفاقية تمويل مشروع صيانة وتأهيل مدرسة الكودة في حضرموت

وقعت" هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " اليوم اتفاقية تمويل تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مدرسة الكودة بمديرية تريم بوادي حضرموت في إطار الدعم المتواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن في المجالات كافة.

و أكد عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت خلال مراسم التوقيع التي حضرها مدير مدرسة الكودة بتريم ريس التميمي وعدد من الشخصيات الاجتماعية اليمنية أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم الهيئة لقطاع التعليم ومشاريعه بالمحافظة بصفة خاصة ومشاريع التنمية والبنية التحتية بصفة عامة.

و قال إن الاتفاقية تشمل صيانة و ترميم مبنى المدرسة و تزويده بالتجهيزات الداخلية وغيرها من المستلزمات ليكون جاهزا لاستقبال الطلاب، لافتا إلى أن الهيئة تبحث حاليا عددا من الدراسات و المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وذلك في إطار مواصلة الدعم الإغاثي والإنساني لأهالي وسكان محافظة حضرموت بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .

من جانبه أشاد مدير مدرسة الكودة بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها مشاريع البنية التحتية .. و عبر عن تقدير وإمتنان المحافظة للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن "الهلال الأحمر" في المجالات الخدمية والتنموية والإغاثية وهو ما يعبّر عن عمق علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين.

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