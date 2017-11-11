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فصيل سياسي يصف ‘‘التحالف العربي‘‘ بـ ‘‘المحتل‘‘ يعقد لقاء في عدن برعاية الشرعية اليمنية

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 11 نوفمبر 2017 04:53 مساءً

 

عقد مكون جنوبي (المجلس الثوري) برئاسة حسن أحمد باعوم الذي تمكن أولاده وأبرزه فادي حسن أحمد باعوم من عقد هذا اللقاء السياسي برعاية رسمية من رئاسة الجمهورية اليمنية وتغطية إعلامية من قبل قناة الجزيرة القطرية وقنوات حركة الإخوان المسلمين في اليمن .

 

السياسي والاعلامي "نزار هيثم" علق على هذا اللقاء بالقول أن "من حق اي فصيل او جماعة عقد اي لقاءات جنوبية"

 

وقال "هيثم" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على صفحته الخاصة وجاء فيه :

وايضا من حق الشرعية ان تدعم فصيل بنفس ماكان يعمله عفاش والهدف لتفريخ المكونات وابقاء الجنوب تحت عبثهم السياسي

ومن الطبيعي ان يتواجد بهذا الفصيل عناصر منتميه وتسبح بحمد الشرعية ومع مشروع الاقاليم وهي مسؤلة عن ادارة التوجية المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية اليمنية وبعضها قيادات عسكرية معروفة.

ولكن الغريب والعجيب انها تتواجد لتدعم من يهاجم التحالف علانية وينعتهم بالاحتلال السعودي والامارتي وبتناغم مخيف مع ماتقوله قنوات ايران وقطر وحلفائهم الحوثيين

حضور قنوات الجزيرة ويمن شباب وبلقيس الاخونجية سيجعل من هذا اللقاء مادة دسمة لمهاجمة التحالف فقط ولن يخدم سوى الحوثيين .

 

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