شطارة : ما ورد في كلمة باعوم حول الضمانات في لقاء بالامارات قبل الحرب كلام لا أساس له من الصحة

كشف القيادي الجنوبي لطفي شطارة، حقيقة لقاء الامارات قبل الحرب على الجنوب، والذي وردت تفاصيل فيه في كلمة القيادي الجنوبي حسن باعوم .

وقال شطارة في منشور رصده "شبوه برس" على صفحته الخاصة وجاء فيه : ما كنت أتوقع أن ينزلق المناضل حسن أحمد باعوم ويسقط هذا السقوط وراء أكاذيب نجله فادي الذي صار يسترزق بأسم والده وقضية شعب الجنوب.

وأضاف "شطارة" : باعوم كذب على العلن اليوم وياريته ما تكلم عن حادثة لقاء القيادات الجنوبية قبل الحرب في ابوظبي ، ومن حسن الحظ أنني كنت معهم في ابوظبي قبل الحرب ، وكان الهدف هو لحمة الجنوبيين وتوحيد كلمتهم ، لم يطرح الاشقاء الاماراتيين او حتى يلمحوا بان هناك حرب قادمة .

وواصل شطارة قوله: فقبل الحرب وبمكالمة أتتهم من حيث لا نعلم فحط باعوم وفادي قبل الحرب على الجنوب وغادروا الفندق الذي كنا ننزل فيه ، ولم يتكلموا عن أي ضمانات طالما لم يلمحوا لحرب ، لأنه أثناء اجتماعاتنا في أبوظبي ، لم يكن أحد يعرف أن هناك حرب بمشاركة أقليمية ستندلع ، والاشقاء في الإمارات ليسوا أغبياء ليبلغوا باعوم وعياله حتى يستأذنوهم أو يناقشوا معهم مطالبهم.

وأشار: فضيحة أن يحولوا عيال أبيهم كـ رجل مناضل ليسوقوا أكاذيب وليتستروا عن أسباب وقوفهم الحقيقية وراء المخطط الإيراني واحتلال الجنوب عبر ذراعهم الحوثيين ..

واختتم "شطارة" منشوره بقوله: من العيب أن يستخدم باعوم وأولاده عدد من شباب الجنوب ويضللوهم بأكاذيب وقلب حقائق كنت شاهدا عليها . كمل الكذب على فادي الذي وجد من والده وسيلة لاستمرار تحالفه مع الحوثيين منذ تمزيقه لفصائل وشباب الحراك قبل الحرب وحتى اليوم.

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