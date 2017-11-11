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شطارة : ما ورد في كلمة باعوم حول الضمانات في لقاء بالامارات قبل الحرب كلام لا أساس له من الصحة

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 11 نوفمبر 2017 04:46 مساءً

 

كشف القيادي الجنوبي لطفي شطارة، حقيقة لقاء الامارات قبل الحرب على الجنوب، والذي وردت تفاصيل فيه في كلمة القيادي الجنوبي حسن باعوم .

وقال شطارة في منشور رصده "شبوه برس" على صفحته الخاصة وجاء فيه : ما كنت أتوقع أن ينزلق المناضل حسن أحمد باعوم ويسقط هذا السقوط وراء أكاذيب نجله فادي الذي صار يسترزق بأسم والده وقضية شعب الجنوب.

 

وأضاف "شطارة" : باعوم كذب على العلن اليوم وياريته ما تكلم عن حادثة لقاء القيادات الجنوبية قبل الحرب في ابوظبي ، ومن حسن الحظ أنني كنت معهم في ابوظبي قبل الحرب ، وكان الهدف هو لحمة الجنوبيين وتوحيد كلمتهم ، لم يطرح الاشقاء الاماراتيين او حتى يلمحوا بان هناك حرب قادمة .

 

وواصل شطارة قوله: فقبل الحرب وبمكالمة أتتهم من حيث لا نعلم فحط باعوم وفادي قبل الحرب على الجنوب وغادروا الفندق الذي كنا ننزل فيه ، ولم يتكلموا عن أي ضمانات طالما لم يلمحوا لحرب ، لأنه أثناء اجتماعاتنا في أبوظبي ، لم يكن أحد يعرف أن هناك حرب بمشاركة أقليمية ستندلع ، والاشقاء في الإمارات ليسوا أغبياء ليبلغوا باعوم وعياله حتى يستأذنوهم أو يناقشوا معهم مطالبهم.

 

وأشار: فضيحة أن يحولوا عيال أبيهم كـ رجل مناضل ليسوقوا أكاذيب وليتستروا عن أسباب وقوفهم الحقيقية وراء المخطط الإيراني واحتلال الجنوب عبر ذراعهم الحوثيين ..

 

واختتم "شطارة" منشوره بقوله: من العيب أن يستخدم باعوم وأولاده عدد من شباب الجنوب ويضللوهم بأكاذيب وقلب حقائق كنت شاهدا عليها . كمل الكذب على فادي الذي وجد من والده وسيلة لاستمرار تحالفه مع الحوثيين منذ تمزيقه لفصائل وشباب الحراك قبل الحرب وحتى اليوم.

 

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