وزير إخواني يكشف عن تحويل إيرادات حكومية إلى الحوثيين

فجّر وزير الشباب والرياضة في حكومة الشرعية اليمنية نايف البكري، "تيار الإخوان المسلمين في اليمن" قنبلة من العيار الثقيل، حينما كشف عن إرسال إيرادات عدد من المؤسسات الحكومية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية، إلى البنك المركزي في صنعاء، مما يعني ذهابها لمصلحة ميليشيات الحوثي.

وجاء حديث البكري، خلال لقاء بدا كأنه تجمع ودّي، مع مجموعة من المواطنين اليمنيين في السعودية، وانتشر حديث “البكري” عبر تسجيل مرئي، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

وقال البكري: “كان يُورَّد إلى الحوثيين في اليوم الواحد 250 مليون ريال يمني، من إيرادات الغاز الطبيعي المنزلي، الصادر من محافظة مأرب”.

وأضاف البكري: “كانت تأتي القاطرات إلى محافظة مأرب، لتحميل أسطوانات الغاز، حتى يتم توزيعها على كامل المحافظات اليمنية، والمبالغ المالية يتم إيداعها في بنك صنعاء”.

وفصَّل “البكري” المبلغ المورَّد إلى الحوثيين، قائلاً:” في اليوم الواحد يتم توريد مبلغ وقدره 250 مليون ريال يمني من إيرادات الغاز الطبيعي المنزلي إلى الحوثيين، أي في الشهر 6 مليارات ريال يمني، لتكون المحصلة خلال العام الواحد أكثر من 80 مليار ريال يمني”.

ولم يقتصر توريد الأموال إلى الحوثيين من إيرادات الغاز الطبيعي فقط، بل إن إيرادات منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية، والتابع لمحافظة حضرموت، يتم توريدها هي الأخرى إلى البنك المركزي في صنعاء.

وبخصوص ذلك، يقول البكري: “تم توريد أكثر من 38 مليار ريال يمني، من إيرادات منفذ الوديعة، والتي تم تحصيلها من اليمنيين المغتربين في السعودية، وذلك خلال 8 أشهر فقط”.

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