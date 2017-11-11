قوات النخبة في شبوه تمشط منازل ‘‘حوطة الفقيه علي‘‘ التي يتحصن بها بعض الإرهابيين (صور)

تواصل قوات النخبة الجنوبية في محافظة شبوه تطهير منطقة "حوطة الفقيه علي" بما فيها المدينة القديمة التي يتحصن في بعض منازلها بعض الإرهابيين الذي يتمترسون بالنساء والأطفال .

وقال مصدر خاص لـ شبوه برس - ان اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين قوات النخبة الشبوانية وعناصر من القاعدة كانت تتحصن في مباني وسط الاحياء السكنية مما تسبب في إحتراق أحد المنازل التي تبلغ أدوار إلى سبعة أسقف.

واضاف المصدر أن الاشتباكات تسببت في نزوح الاهالي عن الاحياء السكنية وقامت قوات النخبة بحمايتهم وتسهيل الموصلات لهم إلى مناطق آمنة .

مصدر في قوات النخبة قال في تصريح صحفي ان قوات النخبة الشبوانية ستستمر في تطهير كامل منطقة الحوطة من عناصر تنظيم القاعدة، ودعا المواطن الى التعاون معهم .

يذكر ان قوات النخبة الشبوانية تمكنت من دخول منطقة الحوطة صباح امس، بعد اشتباكات عنيفة تسببت في استشهاد احد جنود النخبة واصابة قائد النخبة الشبوانية محمد سالم البوحر اصابة متوسطة .

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