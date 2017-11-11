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الرئيسية مقالات (9) فرص تاريخية أمام أبناء تعز ... هل يستغلونها ...!
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السبت 11 نوفمبر 2017 01:20 مساءً

(9) فرص تاريخية أمام أبناء تعز ... هل يستغلونها ...!

وضاح بن عطية
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فرصة امام أبناء تعز للتخلص من الإستعمار الزيدي الجاثم على أرضهم منذ مئات السنين وأي تعزي يريد استبدال علي محسن وحميد الأحمر مكان عفاش والحوثي فهو عدو .

فرصة امام أبناء تعز أن يتحالفوا مع أبناء الجنوب لأنه لا يوجد أطماع لأبناء الجنوب في تعز على عكس قبائل شمال الشمال .

فرصة امام أبناء تعز أن يستغلوا وجود التحالف العربي لكي يبنوا جيش وحزام أمني يحمي تعز من الغزاة الطامعين ومن العصابات التخريبية .

فرصة امام أبناء تعز أن يكمموا أفواه تلك الأبواق الإعلامية التعزية التي تهاجم الجنوبيين وتدعوا إلى غزو الجنوب تحت حجج واهية أمثال توكل كرمان وعبدالباقي شمسان و غلاب والسامعي وغيرهم .

فرصة امام أبناء تعز أن يبادلوا الجنوبيين بالوفاء ففي نفس الوقت الذي يوجد فيه الآلاف من المقاومة الجنوبية تقاتل مليشيات الغزاة الحوثية غرب تعز يوجد المئات من أبناء تعز يقاتلون مع المليشيات الحوثية ضد الجنوب .

فرصة امام أبناء تعز أن يرمموا الآثار السيئة التي زرعها تجار الحروب ، فالجنوب هو العمق الاستراتيجي لتعز  وباقي المناطق الوسطى والحدود السياسية لا تؤثر إذا لم يكونوا أدوات لتجار الحروب ناهبي الثروات باسم وحدة الفيد .

فرصة امام أبناء تعز أن لا يجعلوا من شعب الجنوب عدو بصرف النظر عن مطالبة الجنوبيين باستقلال الجنوب فهناك دول أوربية أصغر من تعز وتعيش وتتعايش مع دول أخرى محيطة بها بدون أي خلل .

فرصة امام أبناء تعز أن لا يكونوا أداة بيد قبائل شمال الشمال ضد الجنوب فالجنوب هو حليف لهم وليس عدو أكان دولة مستقلة أم إقليم .

فرصة امام أبناء تعز أن يتذكروا مئات الشهداء الجنوبيين الذين ارتقت أرواحهم من أجل تحرير مديريات الساحل الغربي وهم من خيرة كوادر وأبطال الجنوب ، وهذه هي أعمق رسالة لكي يعي الجميع أن عدونا واحد بصرف النظر عن الحدود السياسية .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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