الحبتور والميسري عفاشيين يتبادلون الادوار

نظام عفاش يعتمد على التآمر والمكر والخداع وتبادل الادوار وزرع أتباعه في الاحزاب والجهات التي تقف ضده وتعاديه ويقوم فيما بعد بأستخدامهم وتحريكهم فيما يخدمه ويضعف ويخلخل الخصم له من الداخل وعفاش له سياسه طويلة المدى وفي كل مرحله من المراحل يستخدم أحد أتباعه ولايكشف جميع كروته أو يستخدمها جميعها.

وما نلاحظ في الفتره الاخيره ان عفاش زرع الحبتور وأحمد الميسري وبن دغر في الشرعيه وأوهم هادي بأنهم يقفون الى جانبه ويساندوه حتى أقتنع هادي بذالك وبعد ان اعتمد هادي على الحبتور والميسري قبل الحرب أعتماد كلي اتت مرحله أجبرت عفاش على كشف الحبتور بأنه معه وذالك حسب ما تقتضيه المرحله

واليوم نشاهد أحمد الميسري يسير في خط الحبتور وكأن الميسري يتبادل الادوار مع الحبتور فكل مايقوم به الميسري من عمل او كل مايصرح به او اي لقاء في اي قناه فضائيه تستضيفه يخدم عفاش ولا غير عفاش ويضر بالجنوب لاغير الجنوب فتاره يعمل الميسري على المناطقيه وتاره على الخلافات وتاره على أثارة الفتن وهذا إنما امتداد لنهج عفاش وينفذه أحد كوادر عفاش

وفي الاخير الحبتور عمل واجتهد في خدمة عفاش والاضرار بالجنوب وانتهى دوره والان الميسري يكمل مابدأه الحبتور وقريبٱ سوف يعلنها رسمي كما اعلنها الحبتور

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