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السبت 11 نوفمبر 2017 01:11 مساءً

الشرعية كُسرت يوم تم الإطاحة بخالد بحاح ..

ياسر اليافعي
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الحقيقة هي ان الشرعية كُسرت يوم تم الإطاحة بخالد بحاح ..

#بحاح لم تتوفر له أي إمكانيات على الإطلاق، ساهم في تحرير عدن وعاد إليها والجماعات المسلحة تتنازعها وصمد فيها، رغم تعرضه لمحاولة اغتيال بتفجير إرهابي استهدف فندق القصر .

 

 وحاول ان يجمع الطيف الجنوبي بكله دون تمييز ..

سعى الى توحيد المقاومة الجنوبية، الى إبراز وجوه جديدة في عدن ليست من العهد القديم، كان كل أسبوع يلتقي مع فئة مجتمعية ومن مختلف الطيف، مد يده للجميع   .

كان رافض بقوة فكرة الطاقة المؤجرة لما لها من خطر على استنزاف موارد الدولة، كان رافض أي حديث على أقاليم أو فدرالية إلا بعد انتهاء الحرب وجلوس الجميع على طاولة واحدة لبحث مستقبل اليمن بإشراك القوى التي أفرزتها الحرب .

 

تم التأمر عليه من حزب الإصلاح وأتباع هادي، لانه رجل قوي لم يستجيب لفسادهم ومصالحهم، وجاءوا بأحد أدوات " عفاش " ليعبث بعدن رغم توفر كافة الإمكانيات له، مرر صفقة الطاقة المؤجرة، عبثوا بمليارات الريالات التي وصلت من الخارج، عبث بنفط حضرموت، بالمساعدات الدولية، والأخطر عبث بالسلم الاجتماعي في عدن والجنوب، من خلال الحديث على مشاريع سياسية مستقبلية والشمال مازال كله في قبضة الحوثي باستثناء مدينة مأرب، بالإضافة الى اعتراف بن دغر بنفسه بدعم معسكرات وحدوية في عدن .

 

فشل في إدارة البنك المركزي من عدن، وساهم في إيجاد عبث مالي لم يحدث في تاريخ عدن على الإطلاق فشل في إدارة الجبهات لتحرير تعز وهو كان احد أهداف إقالة خالد بحاح .

للأسف ضعف الرئاسة كان المفروض يتم تعويضه بحكومة حرب قوية، لا بحكومة " عفاشية " اخوانية فاسدة .

 

وعلى التحالف ان يعي جيداً ان استمرار هذه الحكومة الضعيفة الرخوة الفاسدة وكذلك المقربين من هادي في إدارة المحافظات بهذا الشكل ستكون نتائجه كارثية أكثر مما هي الآن ..

 

عليهم تحمل المسؤولية وتدارك الوضع بالضغط لإيجاد واقع مختلف في المحافظات المحررة يتواكب مع الانتصارات التي تحققت فيها، وواقع مختلف ايضاً في المحافظات الشمالية التي يوجد فيها جبهات قتال، بهدف تحريك الجبهات وتحقيق انتصارات لأن إطالة أمد الحرب لن يخدم غير المليشيا وتجار الحروب ولا سيما ممن هم في فنادق الرياض وتركيا .

 

#ياسر_اليافعي

 

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