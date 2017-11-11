اللغز في ميناء الزيت.. اليمن: صنعاء بلا مشتقات نفطية وبن دغر يرد بمعاقبة عدن

كشفت سيطرة الحزام الامني بعدن على ميناء الزيت، مدى الخيانة الذي كانت تقوم بها حكومة احمد بن دغر د التحالف العربي.

ومنذ سيطرة الحزام الامني على ميناء الزيت، دخلت صنعاء في ازمة مشتقات نفطية، بعد ان كانت الحكومة الشرعيث تهرب المشتقات الى صنعاء عبر التاجر « احمد العيسي ». وردت حكومة بن دغر على سيطرة الحزام الامني على ميناء الزيت، ومنع وصول المشتقات المهربة من عدن الى صنعاء، بمنع توزيع المشتقات على محطات عدن، مما جعل عدن تشهد ازمة مشتقات نفطية هي الاولى من نوعها، وتدل على مدى تأثر حكومة بن دغر والتاجر العيسي من اجراءات الحزام الامني.

وسبق للتحالف العربي ان اعاد الى عدن ناقلة نفط محملة باكثر من 40 الف طن وتتبع العيسي ومنع تهريبها الى الحوثيين بعد ان كانت في طريقها الى ميناء الحديدة .

ويتلاعب العيسي وحكومة بن دغر بالمشتقات النفطقة، ويتسببون بازمات متلاحقة لعدن، في اطار سياسة اشغال الناس باحتياجهم للمشتقات وتمرير تهريب ناقلات نفط الى صنعاء واخرى عبر البحر الى الحديدة.

ويمتهن مسؤولون فاسدون داخل حكومة الشرعية اعمال التهريب والكسب غير مشروع، اذ سبق وتم تهريب مليارات الريالات من العملة وملايين الدولارات الى الحوثيين وتم القبض عليها فس منفذ الضالع. :

ويقول مسؤولون " ‘ن مسؤوليين في الحكومة الشرعية متهمين بتهريب اسلحة الى الحوثيين، تم القبض على العديد منها، وبعض سائقي الشاحنات اشهروا اوراقا فيها ترخيص من وزير الداخلية بالمرور الا انهممنعوها من المرور.

*- شبوه برس – اليوم الثامن

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