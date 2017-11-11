قوات النخبة تكمل السيطرة على منطقة الحوطة بمشاركة طيران الاباتشي

سيطرت قوات النخبة الجنوبية في محافظة شبوه الجمعة، على منطقة الحوطة، أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة بمحافظة شبوه ، بعد مواجهات خلفت قتلى وجرحى من الطرفين. كما فر العشرات من مسلحي التظيم المتشدد، بعد سيطرة قوات النخبة الشبوانية على عزان وحبان والروضة، في عملية عسكرية بدأت قبل شهرين .

وقال مصدر محلي ان قوات "النخبة " قامت بتعزيزات عسكرية مدعومة بعربات زودها بها التحالف العربي وخاصه دولة الامارات العربية المتحدة بها إلى منطقة الحوطة بعد استعادتها. وقدمت هذه التعزيزات من محافظة حضرموت، وصاحبها غطاء جوي لمقاتلات التحالف ومروحيات الأباتشي، التي قامت بقصف جبل سقاه المطل على منطقة الحوطة، الذي فر إليه مسلحو القاعدة

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