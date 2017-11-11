منذ 7 دقائق
القبيلة في الجنوب : بين سندان الحزبية ومطرقة الأنظمة القمعية!! (الحلقة الأولى)
  كانت القبيلة في مناطق الجنوب بمثابة دويلة صغيرة لها أعرافها وتقاليدها وشيمها العربية الأصيلة منذ مئات السنين وكانت تلك التقاليد العريقة التي تحكمها بمثابة دستور يحترمه الجميع ويتمثل في الآتي : نجدة المظلوم ونصرته , إغاثة الملهوف , ردع المعتدين , تأمين السبل والطرق
منذ 15 دقيقه
اللغز في ميناء الزيت.. اليمن: صنعاء بلا مشتقات نفطية وبن دغر يرد بمعاقبة عدن
   كشفت سيطرة الحزام الامني بعدن على ميناء الزيت، مدى الخيانة الذي كانت تقوم بها حكومة احمد بن دغر د التحالف العربي.   ومنذ سيطرة الحزام الامني على ميناء الزيت، دخلت صنعاء في ازمة مشتقات نفطية، بعد ان كانت الحكومة الشرعيث تهرب المشتقات الى صنعاء عبر التاجر « احمد
منذ 16 دقيقه
قوات النخبة تكمل السيطرة على منطقة الحوطة بمشاركة طيران الاباتشي
  سيطرت قوات النخبة الجنوبية في محافظة شبوه الجمعة، على منطقة الحوطة، أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة بمحافظة شبوه ، بعد مواجهات خلفت قتلى وجرحى من الطرفين. كما فر العشرات من مسلحي التظيم المتشدد، بعد سيطرة قوات النخبة الشبوانية على عزان وحبان والروضة، في عملية عسكرية بدأت
منذ 19 دقيقه
النخبة الجنوبية في شبوه تفشل مخططا ارهابيا لتنظيم القاعدة بمدينة الحوطة بشبوة
  أفشلت قوات النخبة الشبوانية مخططا إرهابيا لتنظيم القاعدة بمحافظة شبوة لاستهداف قوات النخبة وذلك اثر معلومات استخباراتية تحصلت عليها. وأفاد مصدر في قوات النخبة أنه تم دراسة العملية وتجهيز القوة والتي تنفذ العملية وزودتها بالامكانيات اللازمة وقد قامت القوات بالتحرك
منذ 20 دقيقه
الرئيس الزبيدي يطمئن على صحة قائد النخبة الشبوانية والمصابين بالمواجهات ضد القاعدة
  زار رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس الزُبيدي، مساء البارحة، قائد قوات النخبة الشبوانية الرائد محمد البوحر وعدد من الأفراد المصابين بالمواجهات ضد الإرهابيين خلال مواصلة عمليات تطهير محافظة شبوة من الإرهاب، والذين تم نقلهم للعلاج بمدينة المكلا
الرئيسية اخبار المحافظات النخبة الجنوبية في شبوه تفشل مخططا ارهابيا لتنظيم القاعدة بمدينة الحوطة بشبوة
اخبار المحافظات

النخبة الجنوبية في شبوه تفشل مخططا ارهابيا لتنظيم القاعدة بمدينة الحوطة بشبوة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - حوطة الفقيه علي - شبوه
السبت 11 نوفمبر 2017 10:25 صباحاً

 

أفشلت قوات النخبة الشبوانية مخططا إرهابيا لتنظيم القاعدة بمحافظة شبوة لاستهداف قوات النخبة وذلك اثر معلومات استخباراتية تحصلت عليها.

وأفاد مصدر في قوات النخبة أنه تم دراسة العملية وتجهيز القوة والتي تنفذ العملية وزودتها بالامكانيات اللازمة وقد قامت القوات بالتحرك لبدء تنفيذ لمهمة بقيادة قائد قوات النخبة الشبوانية محمد سالم البوحر صباح اليوم الجمعة.

 

وبحسب المصدر فقد شارك في المهمة طيران الاباتشي ونفذ عدة طلعات على اوكار التنظيم  غالبيتها في جبل السقاة والذي يحتضن مخابئ التنظيم.

مشيرا إلى أن القوة استخدمت اسلوب المفاجئة مع عناصر التنظيم والاشتباك المباشر مع العناصر المتواجدة ثم قامت قوات النخبة بتمشيط  الجبال المحيطة بمدينة الحوطة.

وأوضح المصدرأن  قوات النخبة الشبوانية سيطرت على مدينة الحوطة والجبال المحيطة لها وسط ترحيب السكان.

 

ولفت المصدر إلى أصابة قائد قوات النخبة محمد سالم البوحر وثمانية من مرافقيه خلال كمين نفذه عدد من عناصر التنظيم كانوا يختبئون داخل احد المنازل لكن القوات الشبوانية تمكنت من قتل وجرح واسر مهاجمين إثنين من عناصر التنظيم المتطرف ، كما استشهد في العملية اثنين من قوات النخبة الشبوانية خلال عملية التمشيط للمدينة

إضافة إلى سقوط قتلى واسرى من عناصر التنظيم المتطرف بينهم اجانب بحسب مصادر مقربة من قوات النخبة الشبوانية .

 

وقد تم نقل قائد قوات النخبة محمد البوحر وبقية الجرحى الى مدينه المكلا بمحافظة حضرموت في حين بدأ عشرات الاهالي بالنزوح من اماكن المواجهات خوفا من اي تصعيد قد تشهده الساعات القادمة بين الطرفين.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة