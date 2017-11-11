النخبة الجنوبية في شبوه تفشل مخططا ارهابيا لتنظيم القاعدة بمدينة الحوطة بشبوة

أفشلت قوات النخبة الشبوانية مخططا إرهابيا لتنظيم القاعدة بمحافظة شبوة لاستهداف قوات النخبة وذلك اثر معلومات استخباراتية تحصلت عليها.

وأفاد مصدر في قوات النخبة أنه تم دراسة العملية وتجهيز القوة والتي تنفذ العملية وزودتها بالامكانيات اللازمة وقد قامت القوات بالتحرك لبدء تنفيذ لمهمة بقيادة قائد قوات النخبة الشبوانية محمد سالم البوحر صباح اليوم الجمعة.

وبحسب المصدر فقد شارك في المهمة طيران الاباتشي ونفذ عدة طلعات على اوكار التنظيم غالبيتها في جبل السقاة والذي يحتضن مخابئ التنظيم.

مشيرا إلى أن القوة استخدمت اسلوب المفاجئة مع عناصر التنظيم والاشتباك المباشر مع العناصر المتواجدة ثم قامت قوات النخبة بتمشيط الجبال المحيطة بمدينة الحوطة.

وأوضح المصدرأن قوات النخبة الشبوانية سيطرت على مدينة الحوطة والجبال المحيطة لها وسط ترحيب السكان.

ولفت المصدر إلى أصابة قائد قوات النخبة محمد سالم البوحر وثمانية من مرافقيه خلال كمين نفذه عدد من عناصر التنظيم كانوا يختبئون داخل احد المنازل لكن القوات الشبوانية تمكنت من قتل وجرح واسر مهاجمين إثنين من عناصر التنظيم المتطرف ، كما استشهد في العملية اثنين من قوات النخبة الشبوانية خلال عملية التمشيط للمدينة

إضافة إلى سقوط قتلى واسرى من عناصر التنظيم المتطرف بينهم اجانب بحسب مصادر مقربة من قوات النخبة الشبوانية .

وقد تم نقل قائد قوات النخبة محمد البوحر وبقية الجرحى الى مدينه المكلا بمحافظة حضرموت في حين بدأ عشرات الاهالي بالنزوح من اماكن المواجهات خوفا من اي تصعيد قد تشهده الساعات القادمة بين الطرفين.

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