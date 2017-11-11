الرئيس الزبيدي يطمئن على صحة قائد النخبة الشبوانية والمصابين بالمواجهات ضد القاعدة

زار رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس الزُبيدي، مساء البارحة، قائد قوات النخبة الشبوانية الرائد محمد البوحر وعدد من الأفراد المصابين بالمواجهات ضد الإرهابيين خلال مواصلة عمليات تطهير محافظة شبوة من الإرهاب، والذين تم نقلهم للعلاج بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

واطمئن الرئيس الزُبيدي ومعه عضوا المجلس المهندس عدنان الكاف والعميد طيار ناصر السعدي، على الحالة الصحية المستقرة للقائد البوحر والأفراد عقب إصابتهم خلال أدائهم واجبهم في المواجهات المسلحة ضد قوى الغدر والإرهاب بحوطة عزان في شبوة، والذين يرقدون حالياً في أحد مستشفيات مدينة المكلا، لتلقي العلاج.

وتعرف الزُبيدي وأعضاء المجلس الانتقالي من الطاقم الطبي على طبيعة الأوضاع الصحية والرعاية الطبية المقدمة للبوحر والأفراد، منذ وصولهم إلى المستشفى ليتلقوا العلاج، ووجه الطاقم الطبي بمضاعفة جهودهم وإيلاء المصابين جل الرعاية والاهتمام حتى تماثلهم للشفاء.

وأشاد الرئيس الزُبيدي، ببطولات وتضحيات قادة ورجال قوات النخبة الشبوانية في تحقيق الأمن والاستقرار ومداهمة أوكار الجماعات الإرهابية التي تعيش آخر مراحلها وتكبيدها الخسائر الفادحة تمهيداً للقضاء عليها.

ومن جانبهم ثمن قائد قوات النخبة الشبوانية الرائد البوحر والأفراد المصابين، حرص الرئيس الزُبيدي وأعضاء المجلس الانتقالي على الاطمئنان على صحتهم جرّاء إصابتهم في العملية الإرهابية ضد عناصر وخلايا القاعدة، وأكدوا مواصلتهم القيام بواجبهم في محاربة الجماعات الإرهابية والتخريبية على أكمل وجه حتى تحقيق الأمن والاستقرار.

اتبعنا على فيسبوك