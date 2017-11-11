قيادي في المجلس الانتقالي : قادة النخبة والحزام الأمني يتقدمون رجالهم بشجاعة وإقدام

أشاد رئيس الدائرة الإعلامية، عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة بقادة قوات النخبة والحزام الأمني في المحافظات الجنوبية وتحديداً محافظة شبوة .

وقال شطارة في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، رصدها موقع "شبوه برس" وجاء فيها : قادة النخبة والحزام الأمني العسكريين يعملون وبشجاعة وإقدام على تنفيذ البرامج المناطة بهم، يتقدمون رجالهم وليس خلفهم في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب" .

وأضاف "قائد النخبة الشبوانية محمد البوحر الذي أصيب في تطهير شبوة من الإرهاب أحد أبطالنا نتمنى له الشفاء" .

وجاءت هذه التغريدة لشطارة ومن قبله عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد لملس، على خلفية إصابة قائد قوات النخبة الشبوانية اليوم، باطلاق نار مع عناصر مسلحة يعتقد انها من تنظيم القاعدة بمدينة الحوطة بمحافظة شبوة .

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