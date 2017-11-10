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اخبار المحافظات

عضو المجلس الانتقالي‏ يقدم العزاء في سقوط شهداء من قوات النخبة الشبوانية

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شبوه برس - خاص - المكلا
الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:49 مساءً

 

قال ان الرجال اثبتوا على الارض .. وجيش النهب يستعرض بالإعلام والفسبكة ويدعم إلارهاب ..

قال عضو المجلس الانتقالي ومحافظ شبوة سابقا احمد حامد لملس في تعليقه على تحرير قوات النخبة الشبوانية لمدينة الحوطة بمحافظة شبوة وقدم عزاه للشهداء الذين سقطوا في عملية تطهير المدينة .

 

وقال لملس في تغريده في تويتر رصدها موقع "شبوه برس" : ان النخبة الشبوانية رجال الافعال والثبات على الارض يحاربون الارهاب ويثبتون ألامن والاستقرار .. والجيش الذي لا يجيد إلا النهب يستعرض بالإعلام والفسبكة ويدعم إلارهاب قسماً #لن_تمروا.

 

وضاف لملس في تغريدته :" نقدم عزائنا في شهداء الواجب الذي سقطوا اليوم والشفاء للجرحاء وقائدهم المغوار محمد البوحر " .

 

ويذكر ان قوات النخبة الشبوانية قامت صباح اليوم الجمعة بتحرير مدينة الحوطة اخر معاقل تنظيم القاعدة في محافظة شبوة ,حيث تعرضت لكمين من قبل مسلحين تسبب بسقوط شهداء واصابة القائد محمد البوحر القميشي قائد قوات النخبة الشبوانية .

 

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