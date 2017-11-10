قيادة المجلس الانتقالي تؤدي صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالشحر
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شبوه برس - خاص - الشحر
الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:44 مساءً
أدت قيادة المجلس الانتقالي صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الكبير وسط مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.
ووصلت صباح اليوم الجمعة قيادة المجلس الى مدينة الشحر الساحلية وبعدها شاركت مع ابناء مدينة الشحر في اداء صلاة الجمعة بالجامع الكبير.
وقالت مصادر خاصة ان قيادة المجلس تستعد للمغادرة الى جزيرة سقطرى لتشكيل الجمعية العمومية وافتتاح مقر لها في الجزيرة.
يذكر ان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي قد اعلنت في مليونية 14 اكتوبر الماضية عن البدء بتشكيل الجمعية العمومية في جميع المحافظات الجنوبية.
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