عضو المجلس الانتقالي‏ يقدم العزاء في سقوط شهداء من قوات النخبة الشبوانية قال ان الرجال اثبتوا على الارض .. وجيش النهب يستعرض بالإعلام والفسبكة ويدعم إلارهاب .. قال عضو المجلس الانتقالي ومحافظ شبوة سابقا احمد حامد لملس في تعليقه على تحرير قوات النخبة الشبوانية لمدينة الحوطة بمحافظة شبوة وقدم عزاه للشهداء الذين سقطوا في عملية تطهير المدينة

قيادة المجلس الانتقالي تؤدي صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالشحر أدت قيادة المجلس الانتقالي صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الكبير وسط مدينة الشحر بمحافظة حضرموت. ووصلت صباح اليوم الجمعة قيادة المجلس الى مدينة الشحر الساحلية وبعدها شاركت مع ابناء مدينة الشحر في اداء صلاة الجمعة بالجامع الكبير. وقالت مصادر خاصة ان قيادة المجلس تستعد

المجلس الإنتقالي الجنوبي يعلن تطهير مدينة ‘‘حوطة الفقيه علي‘‘ من عناصر تنظيم القاعدة أعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي أن النجاحات كانت جبارة، والإنتصارات متتالية تقودها القطاعات العسكرية الجنوبية على الجماعات الإرهابية. وقال الناطق الرسمي للمجلس الإنتقالي الجنوبي "سالم ثابت العولقي" في بيان تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره وجاء فيه : إذ

أين يجتمع أهل اليمن وأين يختلف أهل الجنوب العربي ✅ يكثر بعضنا القول لماذا الجنوبيون مختلفين وأهل اليمن متفقين ؟ . أهل اليمن كسائر الشعوب لهم رؤاهم السياسية المختلفة التي يتصارعون عليها ولهم اختلافاتهم التي يصطلحون أو يتقاتلون عليها فتاريخهم ابادات وانتهاكات اكثر من تاريخ الجنوب العربي ، قد تكون ثقافة