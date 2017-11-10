منذ
عضو المجلس الانتقالي‏ يقدم العزاء في سقوط شهداء من قوات النخبة الشبوانية
  قال ان الرجال اثبتوا على الارض .. وجيش النهب يستعرض بالإعلام والفسبكة ويدعم إلارهاب .. قال عضو المجلس الانتقالي ومحافظ شبوة سابقا احمد حامد لملس في تعليقه على تحرير قوات النخبة الشبوانية لمدينة الحوطة بمحافظة شبوة وقدم عزاه للشهداء الذين سقطوا في عملية تطهير المدينة
منذ 4 دقائق
قيادة المجلس الانتقالي تؤدي صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالشحر
  أدت قيادة المجلس الانتقالي صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الكبير وسط مدينة الشحر بمحافظة حضرموت. ووصلت صباح اليوم الجمعة قيادة المجلس الى مدينة الشحر الساحلية وبعدها شاركت مع ابناء مدينة الشحر في اداء صلاة الجمعة بالجامع الكبير. وقالت مصادر خاصة ان قيادة المجلس تستعد
منذ 10 دقائق
المجلس الإنتقالي الجنوبي يعلن تطهير مدينة ‘‘حوطة الفقيه علي‘‘ من عناصر تنظيم القاعدة
  أعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي أن النجاحات كانت جبارة، والإنتصارات متتالية تقودها القطاعات العسكرية الجنوبية على الجماعات الإرهابية.    وقال الناطق الرسمي للمجلس الإنتقالي الجنوبي "سالم ثابت العولقي" في بيان تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره وجاء فيه :   إذ
منذ 18 دقيقه
أين يجتمع أهل اليمن وأين يختلف أهل الجنوب العربي
  ✅  يكثر بعضنا القول لماذا الجنوبيون مختلفين وأهل اليمن متفقين ؟ .   أهل اليمن كسائر الشعوب لهم رؤاهم السياسية المختلفة التي يتصارعون عليها ولهم اختلافاتهم التي يصطلحون أو يتقاتلون عليها   فتاريخهم ابادات وانتهاكات اكثر من تاريخ الجنوب العربي ، قد تكون ثقافة
منذ 6 ساعات و 22 دقيقه
حلويات عدن الشهيرة مهددة بالإندثار
       مثلما اشتهرت مدينة عدن بمعالمها التاريخية وميناءها العالمي ومساجدها العتيقة ومعابدها المختلفة، كان أيضاً لحلويات عدن وتنوعها شهرة خاصة على المستوى المحلي والعالمي، لما تتميز به المدينة من موقع استراتيجي هام، جعلها قبلة لجميع الأجناس منهم السائح
الرئيسية اخبار المحافظات المجلس الإنتقالي الجنوبي يعلن تطهير مدينة ‘‘حوطة الفقيه علي‘‘ من عناصر تنظيم القاعدة
اخبار المحافظات

المجلس الإنتقالي الجنوبي يعلن تطهير مدينة ‘‘حوطة الفقيه علي‘‘ من عناصر تنظيم القاعدة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - حوطة الفقيه علي - شبوه
الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:38 مساءً

 

أعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي أن النجاحات كانت جبارة، والإنتصارات متتالية تقودها القطاعات العسكرية الجنوبية على الجماعات الإرهابية.

 

 وقال الناطق الرسمي للمجلس الإنتقالي الجنوبي "سالم ثابت العولقي" في بيان تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره وجاء فيه :  

إذ نعلن اليوم عن تطهير مدينة الحوطة في محافظة شبوة من بقايا الجماعات الإرهابية التي باتت تبحث عن مأوى يحميها من ضربات النخبة الشبوانية دون جدوى، لا يسعنا في المجلس الإنتقالي الجنوبي إلا أن نحيّي قوات النخبة في شبوة على إنجازها الكبير الذي يضاف إلى سجل الإنجازات الجنوبية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

 

وبهذا الصدد، يدعو المجلس الإنتقالي الجنوبي أبناء الحوطة وابناء المحافظة بشكل عام، إلى التعاون ودعم جهود أجهزة الأمن من أجل الحفاظ على هذه الإنجازات العسكرية الكبيرة، فالمجتمع المحلي جزء من عملية الاستقرار وفرض الأمن والسلام.

 لذا ندعو المواطنين إلى التحلي بروح اليقضة واستشعار المسؤولية تجاه حماية منطقتنا من تصدير الإرهاب إليها مجدداَ.

 

إن ما تقوم به قوات النخبة اليوم، هو الأساس المتين الذي نضع عليه دعائم المستقبل، والطريق الذي نسير عليه بأمان تجاه غدٍ آمن ومستقر نتطلع للوصول إليه، ونؤكد على ثبات موقفنا الراسخ تجاه الإرهاب واستئصاله والقضاء على تواجده ومحاربة مُموِّليه وداعميه.

 

ويشيد المجلس الإنتقالي الجنوبي بدور دول التحالف العربي في مساعدة الجنوبيين ودعمهم في محاربة الإرهاب، ونخص بالذكر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي صنعت وسلحت جيشاً قادراً على مكافحة الإرهاب وحماية الناس، وتأمين الوطن.

 

ويبعث المجلس الإنتقالي الجنوبي خالص تعازيه إلى اسر شهداء النخبة، داعياً الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان، فهم نبراس الوطن ومشاعل النور التي نرى بها طريق الحرية والأمان. كما وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى المغاوير، وعلى رأسهم قائد قوات النخبة المقدم محمد البوحر القميشي.

 

سالم ثابت العولقي

المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي

عضو هيئة الرئاسة.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة