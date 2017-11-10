المجلس الإنتقالي الجنوبي يعلن تطهير مدينة ‘‘حوطة الفقيه علي‘‘ من عناصر تنظيم القاعدة

أعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي أن النجاحات كانت جبارة، والإنتصارات متتالية تقودها القطاعات العسكرية الجنوبية على الجماعات الإرهابية.

وقال الناطق الرسمي للمجلس الإنتقالي الجنوبي "سالم ثابت العولقي" في بيان تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه ويعيد نشره وجاء فيه :

إذ نعلن اليوم عن تطهير مدينة الحوطة في محافظة شبوة من بقايا الجماعات الإرهابية التي باتت تبحث عن مأوى يحميها من ضربات النخبة الشبوانية دون جدوى، لا يسعنا في المجلس الإنتقالي الجنوبي إلا أن نحيّي قوات النخبة في شبوة على إنجازها الكبير الذي يضاف إلى سجل الإنجازات الجنوبية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وبهذا الصدد، يدعو المجلس الإنتقالي الجنوبي أبناء الحوطة وابناء المحافظة بشكل عام، إلى التعاون ودعم جهود أجهزة الأمن من أجل الحفاظ على هذه الإنجازات العسكرية الكبيرة، فالمجتمع المحلي جزء من عملية الاستقرار وفرض الأمن والسلام.

لذا ندعو المواطنين إلى التحلي بروح اليقضة واستشعار المسؤولية تجاه حماية منطقتنا من تصدير الإرهاب إليها مجدداَ.

إن ما تقوم به قوات النخبة اليوم، هو الأساس المتين الذي نضع عليه دعائم المستقبل، والطريق الذي نسير عليه بأمان تجاه غدٍ آمن ومستقر نتطلع للوصول إليه، ونؤكد على ثبات موقفنا الراسخ تجاه الإرهاب واستئصاله والقضاء على تواجده ومحاربة مُموِّليه وداعميه.

ويشيد المجلس الإنتقالي الجنوبي بدور دول التحالف العربي في مساعدة الجنوبيين ودعمهم في محاربة الإرهاب، ونخص بالذكر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي صنعت وسلحت جيشاً قادراً على مكافحة الإرهاب وحماية الناس، وتأمين الوطن.

ويبعث المجلس الإنتقالي الجنوبي خالص تعازيه إلى اسر شهداء النخبة، داعياً الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان، فهم نبراس الوطن ومشاعل النور التي نرى بها طريق الحرية والأمان. كما وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى المغاوير، وعلى رأسهم قائد قوات النخبة المقدم محمد البوحر القميشي.

سالم ثابت العولقي

المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي

عضو هيئة الرئاسة.

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