حلويات عدن الشهيرة مهددة بالإندثار

مثلما اشتهرت مدينة عدن بمعالمها التاريخية وميناءها العالمي ومساجدها العتيقة ومعابدها المختلفة، كان أيضاً لحلويات عدن وتنوعها شهرة خاصة على المستوى المحلي والعالمي، لما تتميز به المدينة من موقع استراتيجي هام، جعلها قبلة لجميع الأجناس منهم السائح ومنهم من أقام ومكث فيها منذ القدم .

ويقول المؤرخ اليمني محمد أحمد بيضاني، إن تنوع الحلويات في مدينة ما، يعتبر دلالة على غنى ورخاء سكان هذه المدينة، وهو ما يميز مدينة عدن .

وتنتشر في مدينة عدن، محلات كثيرة لبيع الحلويات بمختلف أنواعها، منها الحلويات العربية وكذا الحلويات الهندية وبأشكال جذابة وجميلة، وتضع معظم محلات بيع الحلويات ، قهوة مرة “بن وزنجبيل” فوق طاولات وكراسي صغيرة تجدها داخل المحل، ليتناول المشتري حلوته ويعادل مذاقها الحالي مع القهوة المرة التي تعطيه مذاقا خاصا .

واتت هذه العادات القديمة والحلويات الشهيرة في عدن مهددة بالإندثار، لاسيما وأن بعض المحلات، أصبحت لا تضع طاولات وكراسي بداخلها، فيما امتنع البعض الآخر منها بتقديم القهوة المرة، لكن بعض الحلويات القديمة في عدن إندثرت مؤخراً، ولم تعد موجودة في الوقت الراهن، مع ظهور أنواع جديدة من الحلويات، وعادات جديدة بدأت تنتشر في معظم محلات بيع الحلوى، وهي بيع بعض المقليات الى جانب الحلويات مثل “السمبوسة والباجية والمطبق والفرولي والبطاط الحمر” .

*- المصدر: عدن ـ كرم أمان

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