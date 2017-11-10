شلال شائع يحذر السلطة المحلية بالعاصمة عدن باتخاذ قرارات حاسمة

حذر مدير أمن العاصمة عدن ، اللواء شلال علي شائع، قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ، من ان للصبر حدود.

وقال "شائع " اثناء لقائه مساء أمس بالقائم بأعمال محافظ عدن، الوكيل أحمد سالمين، وبحضور عدد من مسؤولي المحافظة ،مخاطباً قيادة المحافظة" وفروا متطلبات الناس ،فلم يعد لدينا القدرة على تحمل وعود "بن دغر" الكاذبة ، والتي عرفها المحافظ السابق عيدروس الزبيدي ، وكذا المحافظ الحالي عبدالعزيز المفلحي ، ونحن صبرنا وتحملنا وقلنا لعل وعسى يفي بوعوده الكثيرة".

واضاف "شائع" بالقول " لاتلومونا على أي قرار نتخذه ،اذا لم تقوموا بواجبكم في توفير متلطبات الناس، فدماء رجالنا لازالت تسيل، فاحترموا التضحيات التي يقدمها أبناء عدن ،في داخل المحافظة وخارجها على الحدود فلديهم اسر عانت ولازالت تعاني الكثير".

وتأتي تحذيرات "شائع" باتخاذ قرارات حاسمة،في وقت تعيش فيه العاصمة عدن ازمة كبيرة في المشتقات النفطية وانهيار تام للعملة المحلية، وارتفاع كبير للاسعار،فيما السلطة المحلية لم تقوم بواجبها لحل هذه الازمة،التي تعصف بعدن منذ اكثر من اسبوعين.

هذا وكانت مصادر خاصة في العاصمة عدن قد كشفت لـ شبوه برس و عدن 24 ، أن رئيس الوزراء اليمني ،احمد عبيد بن دغر، منع تزويد محطات الوقود بمادتي الديزل والبترول، رافضاَ تحمل أي اعباء ماليه تترتب على ضخ المحروقات للسوق المحلية.

وقالت المصادر أن رئيس الوزراء رفض رفع اسعار مادة الديزل والبترول وكذلك رافضا تزويد السوق بالمحروقات لحل الازمة الخانقة التي تعيشها عدن منذ اسبوعين، حيث غادر رئيس الحكومة إلى خارج البلاد فيما تعاني من ازمة بالمشتقات النفطية والتي ادت الى انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة مطلع الاسبوع الماضي.

مشيرة إلى ان رئيس الحكومة رفض تحمل التعبات المالية المقدرة ب 45 ريال على اللتر الواحد في حال تزويد السوق بالمشتقات النفطية بالسعر السابق المقدر ب 185 ريال، وبنفس الوقت رفض رفع سعر اللتر البترول إلى 230 بفارق السعر الذي تتحمله الدولة. عند تثبيت السعر السابق.

فيما علم "شبوه برس" و عدن 24 من مصادر خاصة ان مخزون المشتقات النفطية في عدن يقدر ب 31 الف طن ،سيتم ضخها للسوق المحلية في حال امر رئيس الوزراء بذلك.

هذا وتعاني عدن من ازمة خانقة في المشتقات النفطية منذ اسبوعين

فيما أكدت مصادر عاملة بشركة النفط عدن أن مدير عام شركة النفط ناصر حدور قد قام مساء يوم الخميس بسحب أكثر من 5000 لتر من مخزون الشركة وتسليمها لاحد المقربين وبحماية الاطقم العسكرية.

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