لن ينسى أبناء عدن إسقاط أسماءهم واستبدالها بأبناء مشائخ ومسئولين

عدن وأبناؤها دوما ما تجدهم مفترى عليهم رغم أحقية مطالبهم ليس.. من زاوية حقوق المواطنة ولكن من زاوية الأفضلية على إقرانهم من أبناء المسئولين والمشائخ وهذا هو حالهم منذ 6 نوفمبر 1967السيء العيش.

الواقع مرير .. الماضي مرير.. المستقبل بيده تعالي الذي سيأخذ بأيدي المظلومين والمهضومين من أبناء عدن وسيحمي عدن من عبث العابثين بأمنها واستقرارها وفرص أبنائها في الدراسة الجامعية خارج البلاد أو في العمل أو في السكن وإذا كان الواقع حاليا مزريا تعالوا معي لنقف أمام حالة اغتصاب لحقوق أبناء عدن في المنح الخارجية:

أسماء المنتخبين لمنح أبناء عدن رغم تمنحهم بالأفضلية:

1)إبراهيم عبد الله الكمبودي –كمبيوتر الولايات المتحدة (الدائرة المالية لوزارة الدفاع).

2)بلقيس صوفان – إدارة أعمال في الولايات المتحدة (الوزير صوفان).

3) زعيم عبد اللطيف المصرمي – ماليزيا – هندسة ( من أقارب قائد لواء).

4)عبد الكريم علي قاسم طالب – ماليزيا – تكنولوجيا معلومات .

5)عبد الحميد علي قاسم طالب- ماليزيا – تكنولوجيا معلومات.

6)عبد الله جمال عبد الله السلال – تحضيري – الولايات المتحدة.

7)عبد الله حميد دارس- ديكاترونيك – ماليزيا – قريب وزير التعليم العالي.

8)فارس الشايف- تحضيري – كندا.

9)قايد طعيمان – صيدله – ماليزيا.

10) محمد عزيز الأكوع- تحضيري - المانيا.

11)سند راشد سعيد عبد الله – نظم معلومات (ابن مسؤول في وزارة التعليم العالي) .

12) نبيل يحي علي- ابن وكيل وزارة.

13)فهد الشايف – إدارة أعمال- بريطانيا.

14) عبد الرحمن عبد الملك الأرياني – علوم سياسيه- كندا.

15) عبد الرؤوف احمد عبداي حسن – قيادي بالمؤتمر.

وفي القرار (66) كانت الأسماء التالية:

-سحر مجور- كندا .

-شرف هاشم شرف – طب – الولايات المتحدة.

-أكرم السعدي- قريب الوزير صوفان.

-ربيع الربيعي – ابن مدير عام بالوزارة (التعليم العالي).

-عمار صالح مبارك بن حبتور.

اشهد يارب العالمين أبناء عدن هم الضحايا والمنكوبون والمهضومون والمقصيون في كل مرحلة ولم ينبر أي احد في التصدي لتلك المنكرات بحسب التوجيهات النبوية المشرفة باليد أو باللسان أو بالقلب وهو اضعف الإيمان..

ما من ليل إلا وله آخر يا هؤلاء!!

*- نجيب يابلي – عدن

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