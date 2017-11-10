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عاجل : تطهير شبوه من آخر معاقل القاعدة وأصابة قائد النخبة الشبوانية وغارات جوية (تفاصيل)

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شبوه برس - خاص - حوطة الفقيه علي - شبوه
الجمعة 10 نوفمبر 2017 01:43 مساءً

 

تمكنت قوات النخبة الجنوبية في محافظة شبوه بقيادة الرائد محمد سالم البوحر القميشي من تطهير مدينة "حوطة الفقيه علي" من عناصر تنظيم القاعدة التي ضلت تسيطر عليها لعدة سنوات منذ إقامتها للإمارة الإسلامية في مدينة عزان عام 2012م وتقع الحوطة شمال غرب عزان بحوالي  10 كيلومترات .

 

وقال شاهد عيان لـ موقع "شبوه برس" أن قائد قوات النخبة القميشي وبعد تمكنت قواته من إحكام سيطرتها على المدينة التاريخية تعرض وهو خارج منها إلى طلقات نارية من أحد المنازل في أطراف المدينة وأصيب بإصابة متوسطة هو وثلاثة من حراسته وتم إسعافهم إلى مدينة المكلا .

 

كما أستشهد في الهجوم الشاب "سفيان علي عبدالله باحاج" من النيران الغادرة التي أستهدفت القائد القميشي وجنوده .

 

من ناحية أخرى قال مصدر محلي لـ شبوه برس" أن طائرات التحالف تقصف منذ منتصف هذا اليوم جبل " سقاه" القريب من مدينة الحوطة والذي يقع فيه معسكر تدريب لمقاتلي تنظيم القاعدة ولم تعرف نتائج القصف وما ألحقه من خسائر في صفوف القاعدة .

 

  

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