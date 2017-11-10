منذ
اللجنة الأمنية بـ شبوه تنفي صلتها بمذكرة مزورة أصدرها الوكيل الأول وإعتمدها الرئيس هادي لإبطال قرار مجلس الوزراء (وثيقة)
  نفت اللجنة الأمنية لمحافظة شبوه صلتها بمذكرة موجهة إلى محافظ محافظة شبوه علي بن راشد الحارثي وساعد على وصولها إلى مكتب الرئيس هادي والتوصية بإعتمادها مدير مكتبه الإخونجي عبدالله بن عبدالله العليمي وصدر على ضوئها قرار للرئيس هادي بإبطال قرار لرئيس مجلس الوزراء أحمد بن
منذ 15 دقيقه
فشل حكومة دغر يتسبب بكارثة حقيقية بالمحافظات المحررة وارتفاع اسعار المشتقات والمواد الغذائية والمواصلات
  تسببت حكومة الشرعية التي يراسها احمد بن دغر بكارثة حقيقية في المحافظات المحررة، دون ان تقوم الحكومة باي حلول او معالجات لانقاذ الشعب من الكارثة التي اصبحوا يعيشونها.   وادى فشل حكومة بن دغر، الى زيادة الاعباء على كاهل الشعب، بكارثة الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة
منذ 17 دقيقه
تعزيزات عسكرية كبرى تصل طور الباحة بلحج لتعزيز الجبهات ومواجهة الحوثيين
  قال المركز الاعلامي لجبهة طورالباحة ان قائد اللواء ١٧ مشأة العميد تركي وصل على رأس قيادات عسكرية عليا وتعزيزات عسكرية كبيرة من لواء ١٧ واللواء الثاني عمالقة الى طورالباحة لتعزيز الجبهات. واضاف المركز ان قائد اللواء ١٧ مشأة استدعى جميع أفراد اللواء المنتدبين وأصحاب
منذ ساعه و 25 دقيقه
دمتم فخراً للوطن وللتضحية عنوان يارجال الصبيحة
  من أعماق القلب نحيي أحفاد صبيح بن أحمد فردا فردا تحية الأبطال الذين سطروا ويسطروا أروع الملاحم البطولية بالتصدي لجحافل ومليشيات العدو الغازي الغاشم ودحره .. ويقدمون بصمت التضحيات تتلو التضحيات في كافة الجبهات دفاعاً عن الوطن والقضية والإنسان والهوية، رغم شحة
منذ ساعتان و 15 دقيقه
نقابة المهن التعليمية والتربوية بشبوة تحذر من جّر العملية التعليمية إلى مربع الحزبية وتؤكد وقوفها مع قرارات رئاسة مجلس الوزراء
  قالت نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة شبوة أنها سبق وأيدت وباركت تعيين التربوي القدير الأستاذ محمد علي لملس كمديراً عاما لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة؛ الذي حظي بتأييدٍ وإجماع واسع من قبل جميع المعلمين والتربويين بشبوة.. مشيرةً إلى أنه قام بمنظومة إصلاحات
الرئيسية اخبار المحافظات اللجنة الأمنية بـ شبوه تنفي صلتها بمذكرة مزورة أصدرها الوكيل الأول وإعتمدها الرئيس هادي لإبطال قرار مجلس الوزراء (وثيقة)
اخبار المحافظات

اللجنة الأمنية بـ شبوه تنفي صلتها بمذكرة مزورة أصدرها الوكيل الأول وإعتمدها الرئيس هادي لإبطال قرار مجلس الوزراء (وثيقة)

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عتق
الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:56 صباحاً

 

نفت اللجنة الأمنية لمحافظة شبوه صلتها بمذكرة موجهة إلى محافظ محافظة شبوه علي بن راشد الحارثي وساعد على وصولها إلى مكتب الرئيس هادي والتوصية بإعتمادها مدير مكتبه الإخونجي عبدالله بن عبدالله العليمي وصدر على ضوئها قرار للرئيس هادي بإبطال قرار لرئيس مجلس الوزراء أحمد بن دغر بتعيين الأستاذ التربوي "محمد علي لملس" مديرا لتربية شبوه .

 

المذكرة التي أصدرها وكيل أول محافظة شبوه الإخونجي "محمد صالح بن عديو" حملت أسماء وتوقيعات ضباط ليس لهم صلة أو علاقة بمهام اللجنة الأمنية لمحافظة شبوه , كما وأن اللجنة الأمنية ليس من مهامها أو إختصاصها الخوض في الشئون الإدارية والتعيينات الوظيفية فيها .

 

المذكرة التي قام بكتابتها "بن عديو" لمحافظ شبوه وتوجيهها للرئيس هادي عبر مدير مكتبه العليمي عدها مختصون في الشئون القانونية تزويرا فاضحا تندرج تحت بند الجرائم الجسيمة في أوراق رسمية للتلاعب في قرارات مجلس الوزراء وإبطالها لصالح عنصر عسكري يلتزم بعضوية حزب الإصلاح اليمني (إخوان اليمن) هو العقيد صالح حسين المذب" المتغيب عن العمل لمدة عامين ويمارس الإزدواج الوظيفي المجرم قانونا بمساعدة وكيل أول محافظة شبوه "بن عديو" وعناصر حزب الاصلاح المتغلغلين في مفاصل سلطة شبوه وغيرها من محافظة الجنوب ومركز القرار اليمني في صنعاء والرياض .

 

مطلعون على خفايا الشأن الإداري في محافظة شبوه شككوا في وصول "محمد صالح بن عديو" إلى موقع وكيل أول محافظة شبوه بأنه أتى نتيجة االحرب وإنشغال جهاز الدولة بمواجهة الغزو الانقلابي وتمت عملية الإستحواذ على المنصب لصالح "بن عديو" بإنتهازية من قبل عناصر حزب الاصلاح في مفاصل الدولة العليا والدنيا .

 

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة