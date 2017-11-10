اللجنة الأمنية بـ شبوه تنفي صلتها بمذكرة مزورة أصدرها الوكيل الأول وإعتمدها الرئيس هادي لإبطال قرار مجلس الوزراء (وثيقة)

نفت اللجنة الأمنية لمحافظة شبوه صلتها بمذكرة موجهة إلى محافظ محافظة شبوه علي بن راشد الحارثي وساعد على وصولها إلى مكتب الرئيس هادي والتوصية بإعتمادها مدير مكتبه الإخونجي عبدالله بن عبدالله العليمي وصدر على ضوئها قرار للرئيس هادي بإبطال قرار لرئيس مجلس الوزراء أحمد بن دغر بتعيين الأستاذ التربوي "محمد علي لملس" مديرا لتربية شبوه .

المذكرة التي أصدرها وكيل أول محافظة شبوه الإخونجي "محمد صالح بن عديو" حملت أسماء وتوقيعات ضباط ليس لهم صلة أو علاقة بمهام اللجنة الأمنية لمحافظة شبوه , كما وأن اللجنة الأمنية ليس من مهامها أو إختصاصها الخوض في الشئون الإدارية والتعيينات الوظيفية فيها .

المذكرة التي قام بكتابتها "بن عديو" لمحافظ شبوه وتوجيهها للرئيس هادي عبر مدير مكتبه العليمي عدها مختصون في الشئون القانونية تزويرا فاضحا تندرج تحت بند الجرائم الجسيمة في أوراق رسمية للتلاعب في قرارات مجلس الوزراء وإبطالها لصالح عنصر عسكري يلتزم بعضوية حزب الإصلاح اليمني (إخوان اليمن) هو العقيد صالح حسين المذب" المتغيب عن العمل لمدة عامين ويمارس الإزدواج الوظيفي المجرم قانونا بمساعدة وكيل أول محافظة شبوه "بن عديو" وعناصر حزب الاصلاح المتغلغلين في مفاصل سلطة شبوه وغيرها من محافظة الجنوب ومركز القرار اليمني في صنعاء والرياض .

مطلعون على خفايا الشأن الإداري في محافظة شبوه شككوا في وصول "محمد صالح بن عديو" إلى موقع وكيل أول محافظة شبوه بأنه أتى نتيجة االحرب وإنشغال جهاز الدولة بمواجهة الغزو الانقلابي وتمت عملية الإستحواذ على المنصب لصالح "بن عديو" بإنتهازية من قبل عناصر حزب الاصلاح في مفاصل الدولة العليا والدنيا .

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