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تعزيزات عسكرية كبرى تصل طور الباحة بلحج لتعزيز الجبهات ومواجهة الحوثيين

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شبوه برس - خاص - طور الباحة الصبيحة
الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:39 صباحاً

 

قال المركز الاعلامي لجبهة طورالباحة ان قائد اللواء ١٧ مشأة العميد تركي وصل على رأس قيادات عسكرية عليا وتعزيزات عسكرية كبيرة من لواء ١٧ واللواء الثاني عمالقة الى طورالباحة لتعزيز الجبهات.

واضاف المركز ان قائد اللواء ١٧ مشأة استدعى جميع أفراد اللواء المنتدبين وأصحاب الرخص والأجازات من ابناء طورالباحة ، ودعاهم لحمل أسلحتهم واللحاق بزملائهم المرابطين في الجبهات وذلك من يوم غداً الجمعة.

 

ويأتي وصوله العميد التركي بناء على تكليف اللجنة الامنية بلحج التي عقدت امس اجتماعها الطارئ برئاسة محافظ لحج وحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة.

هذا وكانت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية قد عززت قواتها باتجاه جبهات طور الباحة محاولة التقدم باتجاه المناطق الجنوبية.

 

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