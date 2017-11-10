من أعماق القلب نحيي أحفاد صبيح بن أحمد فردا فردا تحية الأبطال الذين سطروا ويسطروا أروع الملاحم البطولية بالتصدي لجحافل ومليشيات العدو الغازي الغاشم ودحره .. ويقدمون بصمت التضحيات تتلو التضحيات في كافة الجبهات دفاعاً عن الوطن والقضية والإنسان والهوية، رغم شحة الإمكانيات والخذلان الغير مبرر من قبل بعض الجهات المعنية ..

إنني أكرر.. بكل فخر واعتزاز أرفع قبعتي احتراما وتقديرا لشجاعتكم وتضحياتكم وصمودكم الأسطوري يا أبطال #الصبيحة الصمود والشموخ والكبرياء، يافخر #الجنوب ورجاله الأشاوس، الذين أثبتم وتثبتون يوماً بعد يوم أنكم درع الوطن وسيفه البتار، فقد كنتم ولازلتم بالمقدمة بالتضحية والاستبسال ذوداً عن حياض الوطن وترابه الذي تسقونه بدمائكم الطاهرة إلى جانب إخوانكم من أبناء الجنوب مقاومين وثوار وعسكر بالجبهات الحدودية و #العاصمة_عدن وكل شبر من ترابه الغالي ..

نشاطركم الألم والأسف تجاه شعوركم بالخذلان الذي تكتمونه متعمدين لأنكم رجالاً تبحثون عن وطن وهو همكم دون سواه.. وثقوا بأن تضحياتكم لن تذهب هدراً والتاريخ يسجل كل صغيرة وكبيرة وأنتم بدون شك ستكونون بأنصع صفحاته ..

دمتم فخراً للوطن وللتضحية عنوان يارجال الصبيحة ..

سدد الله رميكم وثبت أقدامكم ونصركم على الغزاة المعتدين ومن بصفهم واقفين من الخونة والمرجفين ..

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