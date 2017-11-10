نقابة المهن التعليمية والتربوية بشبوة تحذر من جّر العملية التعليمية إلى مربع الحزبية وتؤكد وقوفها مع قرارات رئاسة مجلس الوزراء

قالت نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة شبوة أنها سبق وأيدت وباركت تعيين التربوي القدير الأستاذ محمد علي لملس كمديراً عاما لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة؛ الذي حظي بتأييدٍ وإجماع واسع من قبل جميع المعلمين والتربويين بشبوة.. مشيرةً إلى أنه قام بمنظومة إصلاحات في أصعب الظروف التي واجهت المؤسسة التعليمية.

وإعتبرت النقابة في مذكرتها الموجهة لمحافظ محافظة شبوة غياب المدير السابق عن الإشراف المباشر على سير العملية التعليمية هروباً ناتجاً عن إنعدام النفقات والموازنات التشغيلية.

وأكدت رفضها المطلق لأي إجراءات تحد من صلاحيات الأستاذ محمد علي لملس كمدير عاماً لمكتب التربية والتعليم.. مشيدةً بإدارتة للعملية التعليمية والتربوية بمستوى عالٍ من الحنكة والإقتدار ينم عن مدى كفاءتة وجدارتة لقيادة دفة الصرح التربوي بالمحافظة.

وطالبت المذكرة محافظ محافظة شبوة اللواء علي بن راشد الحارثي، الوقوف إلى جانب المدير العام المعين بموجب القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء برقم (163) لعام 2017م. وحذّرت النقابة الجهات التي تحاول فرض وصايتها على المؤسسة التربوية من أي محاولات لجرّ العملية التعليمية إلى مربع الحزبية المقيتة بالمحافظة.. وشددت في مطالبتها على عدم السماح لأي جهات سياسية بفرض أشخاصا يعملون في عدة مجالات على هرم المؤسسة التعليمية.

وأشارت نقابة المهن التربوية والتعليمية في مذكرتها بأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحد من التدخل الحزبي في قطاع التعليم بالمحافظة عبر الوسائل والطرق التي تمكن النقابة من التصعيد في إطار الجوانب القانونية.

اتبعنا على فيسبوك