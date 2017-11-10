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اخبار المحافظات

أحمد سالمين وتحت التهديد يجبر عذراء على ختم اوراق فيها مخالفات مالية

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 10 نوفمبر 2017 08:33 صباحاً

 

كشفت مصادر خاصة في ديوان محافظة عدن ، إن القائم بأعمال محافظ عدن، الوكيل أحمد سالمين، وبحضور كل من وكيل وزارة الشؤون القانونية مدير مكتب الوزارة بعدن، فهمي أحمد نعمان، والوكلاء غسان الزامكي ورشاد شائع ، اجبروا نائب مدير مكتب محافظ عدن السيدة (عذراء) وتحت التهديد ، على ختم أوراق رسمية تحتوي على مخالفات وسرقات كبيرة في المحافظة.

 

وكانت مصادر خاصة في ديوان محافظة عدن ، قد كشفت في وقت سابق لصحيفة عدن 24 ، إن وكيل وزارة الشؤون القانونية مدير مكتب الوزارة بعدن، فهمي أحمد نعمان، هو المتحكم الرئيس في مبنى المحافظة والادارات القانونية والمالية.

واشار المصدر ،إن "نعمان" يمتلك ختم خاص باسم المحافظ يتم استخدامه في الحالات الخاصة والصعبة التي يتم فيها سحب امول من البنك المركزي او من حسابات صندوق النظافة في المحافظة او عملية صرف اراضي.

 

وقال "كنا نعتقد إن (هوامير الفساد) رشاد شائع، وغسان الزامكي ،واحمد سالمين، هم المسيطرون على مبنى المحافظة والمتحكمين فيه، ولكن وجدنا أن ضابط أمن الدولة السابق فهمي احمد نعمان الشرجبي ، أبن شقيقة الرئيس السابق عبدالفتاح اسماعيل،واحد الافراد المقربين من وزير أمن الدولة الاسبق محمد سعيد عبدالله محسن الشرجبي، هو من يدير كل الامور في المحافظة وخصوصاً الامور المتعلقة بالمال والجوانب القانونية"

مؤكداً أن لوبي الفساد الذي يتزعمه "نعمان" بات متحكماً في كل مفاصل مبنى وادارات المحافظة.

 

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