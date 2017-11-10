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اخبار المحافظات

لوبي إخواني يقوده مدير فرع وزارة الشؤون القانونية يتحكم بالقرار في مبنى محافظة عدن ويثير الخلافات

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 10 نوفمبر 2017 08:23 صباحاً

 

كشفت مصادر عاملة في مبنى محافظة عدن ان لوبي يقوده وكيل وزارة الشؤوان القانونية ومدير فرع الوزراة بعدن المنتمي لحزب الاصلاح ( الاخوان المسلمين ) يعمل على الأضرار بعدن وأهلها من خلال تحكمه بالقرار واعاقة العمل الاداري وإثارة المشكلات وزرع الخلافات.

 

وأضافت المصادر نفسها، ان الاخواني ( فهمي نعمان) وكيل وزارة الشؤون القانونية ومدير فرع الوزارة بعدن، اصبح يتحكم بمبنى المحافظة والادارات القانونية والمالية ويعيق كثير من الاعمال  وممارسة صلاحيات خارج مهام الدائرة القانونية.

 

وأكدت المصادر، ان القيادي الاخواني نعمان متورط بتسهيل عمليات فساد مالية وادارية، لعدد المسؤولين في المحافظة وعلى رأسهم احمد سالمين وعدد من الوكلاء.

 

وكشفت المصادر ان نعمان تعدى مهامه  ليقود لوبي داخل مبنى محافظة عدن يقوم بعمل امني ورفع تقارير امنية وادارية الى جهات في خزب الاصلاح الاخواني والرئاسة، دون علم السلطة المحلية.  ناهيك عن تحكمه بالقرار وممارسة ضغوط على من يختلف معهم أو يجدهم يعملون بشكل صحيح.

 

المصادر أكدت ان نعمان يسيء استخدام منصبه ويعمل على الاضرار بعدن وزرع الخلافات والمشكلات ،  وهذا ما يضاعف الفشل الإداري ويعمق من انتشار الفساد المالي.

 

ويتلقى نعمان تعليمات من قيادات الاخوان بعدن، وقيادات اخوانية في الحكومة والرئاسة، متجاوزا المحافظ ونائبه، ولا يخضع لاختصاصاته ومهامه المحددة في قانون السلطة المحلية.

 

ونعمان يعد قيادي اخواني مدعوم عبر لوبي الاخوان الذي يخترق الشرعية، وسبق ان تلقى تحذيرات من قبل محافظ عدن السابق الزبيدي، وكذا محافظ عدن الحالي الذي سحبت منه الصلاحيات عبد العزيز المفلحي.

 

واختتمت المصادر، قولها انه ما لم يتم اقالة نعمان، ومنعه من التدخل بالعمل الاداري الخارج عن صلاحياته، فان العمل في ادارات محافظة عدن ستبقى فاشلة وغير قادرة على القيام بمهامها.

 

ودأب اخوان اليمن بالتكامل مع قيادات حزب المؤتمر على تعطيل اي جهود عملية في عدن،  وذلك بضوء اخضر من رئيس الوزراء اليمني احمد بن دغر .

 

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