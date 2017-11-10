منذ دقيقتان
نقابة المهن التعليمية والتربوية بشبوة تحذر من جّر العملية التعليمية إلى مربع الحزبية وتؤكد وقوفها مع قرارات رئاسة مجلس الوزراء
  قالت نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة شبوة أنها سبق وأيدت وباركت تعيين التربوي القدير الأستاذ محمد علي لملس كمديراً عاما لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة؛ الذي حظي بتأييدٍ وإجماع واسع من قبل جميع المعلمين والتربويين بشبوة.. مشيرةً إلى أنه قام بمنظومة إصلاحات
منذ 10 دقائق
أحمد سالمين وتحت التهديد يجبر عذراء على ختم اوراق فيها مخالفات مالية
  كشفت مصادر خاصة في ديوان محافظة عدن ، إن القائم بأعمال محافظ عدن، الوكيل أحمد سالمين، وبحضور كل من وكيل وزارة الشؤون القانونية مدير مكتب الوزارة بعدن، فهمي أحمد نعمان، والوكلاء غسان الزامكي ورشاد شائع ، اجبروا نائب مدير مكتب محافظ عدن السيدة (عذراء) وتحت التهديد ، على
منذ 13 دقيقه
يتلذذون بقتلنا..!
  لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في قانون الدمويين الذين اعتادوا على سفك الدماء وتمزيق الأجساد ونثر الأشلاء,ولن يكتفوا بما حصدتهم أسلحتهم القذرة, وما خططت له سياستهم اللعينة, فمن أعتاد على شرب الدماء والتعامل بلغة القتل والدم لا شيء يقف أمامه وأمام مخططاته الإجرامية التي
منذ 19 دقيقه
لوبي إخواني يقوده مدير فرع وزارة الشؤون القانونية يتحكم بالقرار في مبنى محافظة عدن ويثير الخلافات
  كشفت مصادر عاملة في مبنى محافظة عدن ان لوبي يقوده وكيل وزارة الشؤوان القانونية ومدير فرع الوزراة بعدن المنتمي لحزب الاصلاح ( الاخوان المسلمين ) يعمل على الأضرار بعدن وأهلها من خلال تحكمه بالقرار واعاقة العمل الاداري وإثارة المشكلات وزرع الخلافات.   وأضافت المصادر
منذ 25 دقيقه
لا يوجد شئ اسمه ‘‘مرجعية وادي حضرموت‘‘ على الإطلاق !
  إنما هو مجرد مكون وهمي ، أسسه كم شيخ قبلي في غرفة مغلقة وأصبح اليوم هؤلاء ينسقون لمخططات تضر بالمكاسب التي تحققت مع شخصيات خطيرة تحت يافطة (نحن مرجعية الوادي) حتى اسم هذا المكون لا يدل على رجاحة عقل مؤسسيه ، فمصطلح المرجعية متداول لدى الشيعة بأنه من بلغ رتبة الاجتهاد في
الرئيسية اخبار المحافظات لا يوجد شئ اسمه ‘‘مرجعية وادي حضرموت‘‘ على الإطلاق !
اخبار المحافظات

لا يوجد شئ اسمه ‘‘مرجعية وادي حضرموت‘‘ على الإطلاق !

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - سيئون - وادي حضرموت
الجمعة 10 نوفمبر 2017 08:17 صباحاً

 

إنما هو مجرد مكون وهمي ، أسسه كم شيخ قبلي في غرفة مغلقة وأصبح اليوم هؤلاء ينسقون لمخططات تضر بالمكاسب التي تحققت مع شخصيات خطيرة تحت يافطة (نحن مرجعية الوادي)

حتى اسم هذا المكون لا يدل على رجاحة عقل مؤسسيه ، فمصطلح المرجعية متداول لدى الشيعة بأنه من بلغ رتبة الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية، ومن أصبح مؤهلاً لمنصب الإفتاء وأصدر آرائه في الأحكام الفقهية في كتاب ّيسمى الرسالة العملية يعبّر عنه بـ (المرجع الديني) أو (آية الله العظمى).

فلا نعلم ماذا تقصد هذه المجموعة بهذا الاسم ، هل يقصدون بأن لهم حق التصرف المطلق فيما يخص شؤون الوادي ؟ أم أنهم مرجعية بديلة عن النظام والقانون ويمهدون لمشروع قبلي خاص بهم ؟

إنه لمن المعيب السكوت على هذه المهزلة ، هذه المجموعة المكونة من أنفار قليلة تدعي تمثيل مجتمع الوادي بكافة طبقاته وشرائحه ، تدعي بأنها

مرجعية لمئات الآلاف من السكان ، ألا يعد ذلك تجاوز خطير وتطاول على شرائح المجتمع ؟

من أعطى لهذه المجموعة حق تمثيل وادي حضرموت ؟ كيف لكم أن تدعون بأنكم مرجعية بينما لايوجد توافق عليكم اصلا من مكونات المجتمع !

حتى الرئيس نفسه لا يحق له أن يطلق على نفسه مرجعية ، إنما هناك جهات تشريعية خاصة تسن القوانين وتصدرها ، فمن أنتم وماذا تملكون لتلقبوا أنفسكم بمرجعية الوادي ؟

لايوجد هناك مرجعية للساحل ولا الوادي ، هذا مجرد هراء ، نتطلع لمستقبل أساسه النظام والقانون ، لا مرجعية الشيخ فلان وعلان ، حضرموت أكبر من ذلك وأناشد مكونات المجتمع (خصوصا القبلية) لإصدار بيانات تنفي فيه تمثيل هذه المرجعية لهم .

محمد بلفقيه – تريم وادي حضرموت

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة