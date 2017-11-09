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اخبار المحافظات

بن دغر يمنع تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 09 نوفمبر 2017 06:04 مساءً

 

كشفت مصادر خاصة لصحيفة عدن 24 ، أن رئيس الوزراء اليمني ،احمد عبيد بن دغر، منع تزويد محطات الوقود بمادتي الديزل والبترول، رافضاَ تحمل أي اعباء ماليه تترتب على ضخ المحروقات للسوق المحلية.

وقال المصدر أن رئيس الوزراء رفض رفع اسعار مادة الديزل والبترول وكذلك رافضا تزويد السوق بالمحروقات لحل الازمة الخانقة التي تعيشها عدن منذ اسبوعين.

واشار المصدر الى ان رئيس الحكومة رفض تحمل التبعات المالية المقدرة ب55 ريال للتر الواحد في حال تزويد السوق بالمشتقات النفطية بالسعر السابق المقدر ب 185 ريال، وبنفس الوقت رفض رفع سعر اللتر لمادة البنزين إلى 230 بفارق السعر الذي تتحمله الدولة. عند تثبيت السعر السابق.

وعلمت  من مصادر خاصة ان مخزون المشتقات النفطية في عدن يقدر ب 31 الف طن ،سيتم ضخها للسوق المحلية في حال امر رئيس الوزراء بذلك.

هذا وتعاني عدن من ازمة خانقة في المشتقات النفطية منذ اسبوعين حيث غادر رئيس الحكومة الى خارج البلاد فيما تعاني من ازمة بالمشتقات النفطية والتي ادت الى انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة مطلع الاسبوع الماضي.

 

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