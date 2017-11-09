بمساعدة العليمي : وكيل محافظة شبوه يصل الرياض لإزاحة مدير التربية وتعيين عسكري بدلا عنه

تمكن الوكيل الأول لمحافظة شبوه "محمد صالح بن عديو" عضو حركة الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الاصلاح9 من تحقيق الغاية التي قدم من أجلها إلى الرياض وهي إلغاء قرار رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بتعيين التربوي القدير الأستاذ " محمد علي لملس" مديرا لتربية محافظة شبوه وثبيت العقيد "صالح حسين المذب" عضو حركة الإخوان في اليمن والمتغيب عن التربية لأكثر من عامين وهو يعمل في السلك العسكري وكلف بمهام إدارة التربية في سابقة للقيام بذلك بفعل سيطرة الأخوان على مفاصل السلطة في محافظة شبوه .

الإخونجي "بن عديو" نجح في تحقيق غايته من القدوم إلى الرياض بفعل سيطرة الأخونجي "عبدالله العليمي" على مكتب الرئيس هادي وتمرير كل القرارات التي تمكن إخوان اليمن من السيطرة على مفاصل السلطة وصنع القرار من الوحدات الإدارية الصغرى المديريات إلى الأعلى في جهاز الدولة .

مشاكل شبوه ومشاغلها من إنعدم المرتبات لأشهر وتعطل المشاريع والطرق والتعليم والصحة والأمن والنظافة وإنتشار الأمراض وكذلك إنقطاع الكهرباء عن عاصمة المحافظة وبقية المديريات لعدة أشهر لم تكن في برنامج "بن عديو" خلال زيارته للرياض ولا من شواغله وهمومه اليومية بحكم مسئوليته الوطنية والأخلاقية .

أما ثالثة الأثافي في مشاغل عناصر الإخوان المسلمين في اليمن بشكل عام وفي شبوه بشكل خاص فهي "جبهة بيحان بصفة عامة وجبهة عسيلان بصفة خاصة حيث أن كل مواقفهم تثبت أمانيهم وحلمهم ببقائها تحت نفوذ وسيطرة حليفهم "علي محسن الأحمر" ليحتلب نفطها وغازها ويترك لأهلها الأوبئة ودخان النفط السام المحترق , وهذا الأمر لم يتطرق إليه "بن عديو" في مقابلاته الرسمية مع سلطات الشرعية في الرياض .

*- شبوه برس - عتق



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