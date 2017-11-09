الحملة الشعبية لمكافحة المناطقية والعنصرية تصدر مجلتها (وعي) وتدعو الجميع للمشاركة والتفاعل

ضمن أنشطتها التوعوية على الأرض بمرحلتها الأولى التي تدشنها منذ أكتوبر الفائت أصدرت الحملة الشعبية لمكافحة المناطقية والعنصرية بالعاصمة عدن مجلتها التي حملت تسمية ( وعي ) وذلك بالتزامن مع احتفالات شعبنا بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة ..

حيث وزعت الحملة ما يقارب 2000 نسخة من العدد الأول لمجلة ( وعي ) في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب الحبيب، والتي احتوت على كتابات ومشاركات توعوية من خطر النعرات المناطقية والعنصرية المقيتة ..

ودعا رئيس الحملة الصحفي والناشط الحقوقي بشير الغلابي، الجميع لاسيما أصحاب الأقلام الشريفة الذين يحملون هم الوطن ومصلحته وتلاحم شعبه ونسيجه المجتمعي، إلى التفاعل مع الحملة والمشاركة بالأفكار والكتابات الهادفة حول هذه الآفة المدمرة ..

مؤكداً بأن الحملة لازالت في المرحلة الأولى من مراحل عملها، حيث قطعت شوطاً على مواقع التواصل الاجتماعي ودشنت عملها على الأرض بطباعة آلاف الملصقات ومجلة الحملة ( وعي ) النصف شهرية، مؤكدا على المضي قدماً في تنفيذ خطة العمل على الأرض على مراحل بحسب برنامج الحملة، حيث ستشهد الأيام القادمة عمل توعوي كبير على الأرض للتوعية من مخاطر النعرات المناطقية والعنصرية التي يثيرها ضعفاء النفوس وأعداء الوطن والشعب بهدف ضرب اللحمة الوطنية لتحقيق مآرب سياسية وغيرها ..

داعيا الجميع للمشاركة بطرح الأفكار والكتابات الهادفة، من خلال أرسالها على :

إيميل الحملة :

waey.aden@gmail.com

أو إلى الصفحة الرسمية على الفيسبوك :

facebook.com/Waey.Aden

أو عبر الواتس على الرقم :

734126552

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