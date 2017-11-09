منذ
حضرموت ببواعث الهوية السياسية
  بعد أن أتم المستشار البريطاني هارولد انجرامس صلح القبائل الحضرمية عام 1934م عرفت حضرموت واحدة من أكثر فتراتها السياسية استقراراً مقارنة بما مضى، وشهدت السلطنة القعيطية آنذاك مرحلة نهضة واسعة بداية من افتتاح المدرسة الوسطى في غيل باوزير 1944م. ووصولاً إلى الحراك السياسي
منذ 15 دقيقه
بمساعدة العليمي : وكيل محافظة شبوه يصل الرياض لإزاحة مدير التربية وتعيين عسكري بدلا عنه
  تمكن الوكيل الأول لمحافظة شبوه "محمد صالح بن عديو" عضو حركة الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الاصلاح9 من تحقيق الغاية التي قدم من أجلها إلى الرياض وهي إلغاء قرار رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بتعيين التربوي القدير الأستاذ " محمد علي لملس" مديرا لتربية محافظة شبوه وثبيت
منذ 32 دقيقه
الحملة الشعبية لمكافحة المناطقية والعنصرية تصدر مجلتها (وعي) وتدعو الجميع للمشاركة والتفاعل
  ضمن أنشطتها التوعوية على الأرض بمرحلتها الأولى التي تدشنها منذ أكتوبر الفائت أصدرت الحملة الشعبية لمكافحة المناطقية والعنصرية بالعاصمة عدن مجلتها التي حملت تسمية ( وعي ) وذلك بالتزامن مع احتفالات شعبنا بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة .. حيث وزعت الحملة ما يقارب 2000 نسخة من
منذ 38 دقيقه
الأحمر وبن دغر يطعنان التحالف بالظهر و يعملان لخدمة الانقلابيين
  دأبت حكومة د. أحمد عبيد بن دغر بإشراف نائب الرئيس اللواء علي محسن الأحمر "إخوان" على انتهاج أساليب يغلب عليها طابع الابتزاز لقوات التحالف العربي منذ عامين ونيف.   وقال مراقبون مهتمون بالشأن اليمني أن تأخر مرحلة الحسم العسكري في جبهات القتال وتأخير دخول العاصمة صنعاء
منذ 39 دقيقه
مليشيات الاخوان في مأرب تعتقل الثائر ‘‘ علي القردعي‘‘ و تمارس تصرفات مليشيا الانقلابيين
  قال ناشطون يمنيون ان مليشيات الاخوان المسلمين ( حزب الاصلاح) التي تسيطر على مأرب، تمارس نفس تصرفات مليشيات الحوثيين وصالح. وقالوا ان مأرب اصبحت تعاني من ممارسات الاعتداء على ابناءها من قبل مليشيات الاخوان التي تسيطر على المحافظة بعد هروبها من صنعاء وعدم قدرتها على
الرئيسية اخبار المحافظات مليشيات الاخوان في مأرب تعتقل الثائر ‘‘ علي القردعي‘‘ و تمارس تصرفات مليشيا الانقلابيين
اخبار المحافظات

مليشيات الاخوان في مأرب تعتقل الثائر ‘‘ علي القردعي‘‘ و تمارس تصرفات مليشيا الانقلابيين

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - مارب
الخميس 09 نوفمبر 2017 11:13 صباحاً

 

قال ناشطون يمنيون ان مليشيات الاخوان المسلمين ( حزب الاصلاح) التي تسيطر على مأرب، تمارس نفس تصرفات مليشيات الحوثيين وصالح.

وقالوا ان مأرب اصبحت تعاني من ممارسات الاعتداء على ابناءها من قبل مليشيات الاخوان التي تسيطر على المحافظة بعد هروبها من صنعاء وعدم قدرتها على مواجهة مليشيات الحوثي وصالح، ولجوئها الى مأرب كي تحتمي بقبائل مأرب التي دافعت عنهم وهاهم اليوم يمارسون الاعتداءات اليومية ضد ابناء مأرب ويقومون بتهميش ابناء المحافظة.

 

وأكدوا ان سلطات الاخوان بمأرب قامت بالقبض على الطالب الجامعي ( علي طالب شبرين القردعي ) واعتقاله في تاريخ 16 اكتوبر2017 من قبل قوات الامن الخاصة التابعة للإخوان.

 

وقالوا ان اعتقال الطالب القردعي جائت بتوجيهات شخصية من محافظ مأرب، حيث تم اعتقال الطالب  عند خروجه من جامعة سبأ بمارب بدون اي مبرر او تهم موجهه اليه، فقط بسبب ان لقبه القردعي في نفس يوم الاحتجاج امام بوابة المحافظة مع العلم بانه لم يكن يعلم بالمظاهرات اطلاقا .

وكشفوا عن امتلاك الاخوان سجون سرية في مأرب وفيها عشرات المعتقلين من ابناء مأرب، حث يتم الزج في تلك السجون بكل من يرفض ممارسات الاخوان ضد مأرب وابناءها الشرفاء.

 

واعتبر القيادي المأربي ( محمد الولص ) ان الاعتقال للطالب القردعي دليل بان سلطات مارب اصبحت تخاف من اسم القردعي مثلما كان يفعل الامام الطاغية احمد حميد الدين باعتقال كل من يتبع اسمه ( القردعي ).

واضاف الولص، انه اعتقالات ال القردعي تأتي بينما سلطات مأرب تفرج عن اسرى الحوثيين بدون اي تبادل للاسرى.

 

وقال في منشور على صفحته (سطر ايه التاريخ والمؤرخين بان هناك عصابات في مأرب باسم الدولة ترتعب وتخاف من اسم القردعي وهذا دليل على فقدان سلطات مأرب شرعيتها وقيمها واخلاقها وباذن الله ياتي يوما قريبا يكون هذا الطالب مشرف على محاكمة محافظ مأرب واركان سلطته في كل التهم الموجهة اليهم ونهب المليارات من دعم التحالف ونهب اسلحة الجيش الوطني ونهب مليارات من ايرادات صافر والتخابر مع دول اخرى خارج التحالف العربي والكثير من التهم الموثقة بالادلة ان الله على كل شيء قدير) .

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة